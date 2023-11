Taxista denuncia a Tránsito por abuso de autoridad

CIUDAD VALLES.- El taxista Pedro N., quien conduce el taxi 433 refirió que fue víctima de la intransigencia y el abuso de autoridad de tránsitos municipales quienes le pusieron una multa por hablar por celular, cuando ni siquiera tiene uno a su disposición.

Pasada la una de la tarde de ayer Pedro circulaba en su coche de alquiler cerca de la Comisión Federal de Electricidad y, de acuerdo con su relato, él tenía recargado el codo sobre la ventanilla y hurgaba con un palillo de plástico entre sus dientes.

La posición de su brazo quizá confundió a los oficiales que le pidieron que se detuviera, pero Pedro no tardó en explicarles que el único celular que porta en la caja de la puerta es un “cacahuatito” (móvil no digital) que no sirve desde hace un mes y se lo dio al oficial para que lo intentara prender, con la confianza de que lo respaldaba la razón.

De cualquier manera fue multado por “conducir utilizando teléfono celular ‘u/o’ aparatos similares”, por esa razón acudirá a Derechos Humanos para que desestimen esa multa que es alta y que no tiene porqué pagar.