Tiene AN municipal una nueva dirigente

Rioverde.- Con 110 votos a su favor fue electa presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) la fórmula encabezada por Elizabeth Morán, quien obtuvo el triunfo con un voto de diferencia

El aún presidente del Comité, Saúl Moreno Martínez, indicó que se tiene un padrón de 378 electores y de ellos solo votaron 287 militantes, 90 no ejercieron su voto, porque ya no radican en el municipio o ya fallecieron.

Fueron tres los candidatos: Arturo Anaya, Elizabeth Morán y Bernardo Guerrero, por fortuna la elección interna del PAN tuvo una buena respuesta de los militantes, dijo el dirigente.

El resultado estuvo muy cerrado, se ganó por un voto de diferencia, Arturo Anaya registro 64 votos, Elizabeth Morán 110 y la planilla que encabezo Bernardo Guerrero Zamarrón 109, los inconformes tienen hasta el jueves para poder impugnar la elección.

Hubo panistas que apoyaron en la elección pasada otro proyecto, pero no se les pudo negar que participarán porque aparecen en el padrón, reconoció Moreno Martínez.

"Si ellos decidieron estar en otro proyecto ahí se hubieran quedado no tienen nada que hacer en el PAN, en el blanquiazul no tienen que estar los que no quieren al partido", puntualizó.

Añadió que como Comité iniciaron el proceso para la expulsión y posteriormente será la comisión quien determine que procede en estos casos.