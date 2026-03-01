Timan a un adulto mayor en cajero

CIUDAD VALLES.- Un hombre intercambió de manera delincuencial la tarjeta de banco a una persona un adulto mayor y le robó toda su quincena en el cajero de Banamex de Juárez; la sucursal se niega a mostrar el vídeo para identificar al infractor.

El hecho ocurrió este viernes 27 de febrero, poco después de las siete de la mañana en la sucursal descrita, en pleno centro de Valles.

La víctima fue a sacar parte de su dinero al cajero y un desconocido, descrito como hombre de estatura media, lampiño, de cabello ralo y que rengueaba al caminar, fingió avisar al incauto sobre haber dejado dinero en el dispensador de billetes, fue entonces que hizo la maniobra, haciendo un intercambio rápido de tarjetas que la persona afectada no percibió hasta mucho después cuando quiso hacer un pago.

Cuando se pidió imagen del intercambio a la sucursal, solamente acertaron a decir que la matriz de Banamex en la Ciudad de México revisaría el hecho, negando la oportunidad de tener la imagen del infractor para poder denunciar, de acuerdo con el hombre que perdió su quincena completa a causa de esa maniobra ilícita.

