Todas las unidades tienen seguro: SCT

REAL DE CATORCE.- Las Willys que hacen el servicio de pasear al turismo desde el pasado 15 de enero cuentan con seguro para el usuario que gusta de hacer este tipo de viaje por los alrededores de Real de Catorce con el fin de conocerlo más.

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Zona Altiplano, José Paz Villanueva Contreras, declaró que las 50 Willys cuentan con licencia para hacer este tipo de servicio turístico.

"Para conocimiento de las personas informamos que todas las unidades desde el pasado 15 de enero del presente año ya cuentan con póliza de seguro para el viajero lo que no se tenía en años anteriores, ahora se les exigió que todos deben de contar con el seguro para el usuario", puntualizó el funcionario.

Explicó que los vehículos cuentan con una póliza especial tipo turismo porque son unidades que ofrecen los servicios al paseante.

Aseguró que el accidente del lunes no pasó a mayores y once fueron las personas que resultaron lesionadas, pero no de gravedad.

En su mayoría son provenientes del estado de Nuevo León que ese día se encontraban en Catorce y que decidieron abordar la Willy para que los paseara.

Informó el accidente fue a causa de que al vehículo le fallaron los frenos.

El lunes acudió al lugar del accidente el verificador de seguros con el fin de hacer el levantamiento de hechos en el que afortunadamente no ocurrió un desastre mayor, concluyó el delegado.