Tormenta provoca desplome de árbol

Matehuala.- Luego de una fuerte lluvia acompañada de vientos provocó que se cayera uno de los árboles que hay en el Parque del Pueblo, afortunadamente no había ninguna persona en el lugar por lo que no hubo ningún lesionado ni tampoco daños materiales que lamentar.

Los hechos ocurrieron debido a fuerte lluvia provocando que un árbol que estaba en una jardinera del Parque del Pueblo que se encontraba del lado de la calle Bocanegra se desplomara, en el lugar no había ninguna persona por lo que no hubo lesionados, se pide a la población en esta temporada de lluvias tener precaución y no resguardarse bajo los árboles.

Por otra parte, también derivado de la lluvia algunos vehículos se quedaron estancados en algunos puntos de la ciudad, como en la calle Ángel Veral donde una mujer quedó varada en su motocicleta en un charco de agua donde se hizo un lodazal, al momento que circulaba por el lugar para continuar su trayecto rumbo a su casa quedó atascada, por lo que elementos de Tránsito la ayudaron a sacar su moto y que pudiera llegar a su casa.

Así mismo estuvieron haciendo recorridos en las calles donde corre mucha agua en las que les hablaron pidiendo apoyo, ya que había carros que quedaron atascados y que ya no podían acelerar por lo que fueron a apoyar a los ciudadanos.

