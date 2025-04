Tradición de no comer carnes rojas, en desuso

CIUDAD VALLES.- Aquella restricción de la carne roja ha caído en desuso y con esto, el consumo de pescado y mariscos también se ha reducido en sus ventas.

La costumbre en Cuaresma de limitar la ingesta de la carne roja ha caído en desgracia, puesto que no es una restricción que provenga de la iglesia, sino de los feligreses, sin embargo, esa modificación de la conducta afectó a los pescaderos, que han registrado menos ventas que en otros años, precisamente porque a los clientes ya no les importa comer o no comer carne roja en esta temporada de Semana Santa, de acuerdo con la opinión de uno de estos comerciantes, Armando Ahumada.

Las carnicerías, en cambio en lugar de ver caer sus ventas, han tenido visita de consumidores como en cualquier otra temporada del año.

Lo que ha llamado la atención entre la población del cambio que se ha generado.

