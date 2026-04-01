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Transportista lucha porque los dobles remolques dejen de circular

Por Redacción

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Transportista lucha porque los dobles remolques dejen de circular

CIUDAD VALLES.- Un transportista de Ciudad Valles se manifestó en la plaza principal y dijo que su última estación sería acudir al Zócalo de la Ciudad de México para exigir que se cumpla la Norma 012, que trata sobre la regulación de los tonelajes de los tractocamiones y los semiremolques, que son causa de accidentes y del deterioro de la camionetas.

Fernando Ledesma Martínez tiene 80 años de edad y tiene 50 de transportista y aunque desde 1995 existe la Norma 012, dijo que ya no se respeta y tráileres que deberían cargar dos remolques de 22 toneladas, llegan a acarrear dos remolques de 35 toneladas, cada uno.

El inconforme manifestó que en la pasada administración hubo requisas a la Dirección de Autotransporte Federal pero que no ocurrió nada y que, después de haber escrito a Claudia Sheinbaum Pardo sobre el tema, sus funcionarios se pusieron de acuerdo con él, pero no se le dio seguimiento, por eso irá a plantarse a la plaza pública más importante del país para volver a tratar esos temas, porque en pocas palabras, todos los problemas surgen de los dobles remolques con peso extra, como los accidentes mortales y el deterioro prematuro de carreteras.

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