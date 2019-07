Tronco de árbol obstaculiza el tráfico en la calle Bocanegra

MATEHUALA.- Con los trabajos del levantamiento de una barda en una escuela primaria, se cerró un tramo de la calle Bocanegra con un tronco de árbol, lo que provocó molestia entre automovilistas.

Los inconformes han señalado que el tramo de la calle Bocanegra a Altamirano se encuentra cerrado a la circulación sin ningún permiso de Tránsito, lo que les afecta.

La calle está bloqueada con el tronco de árbol lo que permite que no fluya el tráfico vehicular; exigen retirarlo, "no se puede transitar libremente por ese tramo que es una arteria muy transitada, pero el tronco de árbol ya tiene casi un mes y no terminan la obra", señalaron.

"Para los que vivimos en ese sector tenemos que hacer un rodeo para llegar a nuestros hogares", dijeron, por último.