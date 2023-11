Tumban árboles para parador de camión sin permiso

CIUDAD VALLES.- Rotarios cortó árboles del paradero de la Glorieta Hidalgo sin el permiso de Ecología para realizar una obra en ese lugar, aunque una intervención de personal de Obras Públicas dejó todo sin efecto.

Ayer por la mañana y mediodía, el constructor y exdirector de Obras Públicas, a nombre de Rotarios, Alberto Machuca Flores envió a personal a realizar el corte de dos árboles para comenzar un proyecto de parador de espera para pasajeros de autobús, que sólo contaba con el permiso de Obras Públicas, aunque sin la notificación del corte a Ecología.

No obstante que no había una notificación del derribo de los dos arbustos y del mismo número de especies y que por este motivo se impone una multa que puede alcanzar los 14 mil pesos, no se aplicó sanción alguna por parte de la dirección de Ecología.

El proyecto del parador es de la agrupación de Rotarios de Valles, en donde es miembro Machuca Flores y también el director de Obras, Kevin Yahir Cázares.