Turistas ya reservan hoteles para este verano en Rioverde

Rioverde.- Turistas ya reservan hoteles para las vacaciones de verano en los municipios de Rioverde y Ciudad Fernández, por lo que se cuenta con 1,200 habitaciones, manifestó el regidor Jafet Pérez Flores.

Explicó el regidor que, en los municipios de Rioverde y Ciudad Fernández se cuenta con 50 hoteles y 1,200 habitaciones, y para este año se tiene contemplado construir un hotel con 40 habitaciones.

Hasta el momento se tiene un 35% de reservaciones de habitaciones, la mayoría de los vacacionistas provienen de Aguascalientes, México y Querétaro, detalló el regidor.

También empezarán a arribar los paisanos que radican en los Estados Unidos, pero que no llegan a casa de su familia, porque no hay espacio o porque no quieren molestar, dijo.

Asimismo, dijo, que no hay suficiente señalética, por lo que se tiene que realizar un proyecto ejecutivo para que la señalética dure muchos años.