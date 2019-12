"Urge cambiar el gabinete de seguridad"

RIOVERDE.- "No vemos avances en materia de seguridad, es necesario el cambio del secretario de Seguridad Pública del Estado Jaime Ernesto Pineda", dijo el diputado Rubén Guajardo.

"Lamentablemente en diferentes zonas del estado se han tenido incidentes de inseguridad, en el tema de seguridad pública del Estado existe la parte preventiva que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y en este caso el responsable es el Gobernador, después existe quien procura la justicia en este caso es el fiscal", señaló el diputado.

"Tenemos hoy un análisis de seguridad pública y vemos que el secretario de Seguridad Pública Jaime Pineda no está haciendo bien las cosas, no vemos avance y creemos que se deben de hacer cambios a la brevedad, no solamente el titular, porque podemos cambiar al titular y las cosas van a seguir igual, se tiene que buscar la estrategia de seguridad pública del estado que cambie", dijo.

En el tema de la Procuración de Justicia, hace 2 años hubo un cambio en la Reforma Constitucional donde se nombra a un fiscal, esto ayuda porque la Fiscalía ahora tiene una vinculación jurídica y política directamente con el Congreso del Estado, "nos ayuda a analizar de fondo lo que está haciendo, creo que en la Fiscalía hay cosas que se han hecho bien y hecho mal", adujo.

Asimismo, se tuvo la comparecencia del Fiscal y se le realizaron algunos señalamientos en torno a lo que ha hecho bien y mal, "esto se salió un poco del control de lo que era una comparecencia constitucional, aseguraba que iba a un diálogo", recordó.