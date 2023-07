Usuarios meten sus mascotas al Tantocob

CIUDAD VALLES.- Algunos usuarios insisten en visitar el parque Tantocob acompañados de sus mascotas, a pesar de que hasta ahora está prohibido entrar con perros a ese espacio público de recreación.

Félix Tamez González, encargado del parque puso de ejemplo el caso de una mujer que acude con sus perros al lugar y aunque se le ha solicitado que no repita esa acción, no hace caso y, por cuestiones de “no querer ser groseros”, no se le saca ni a ella ni a ningún otro de los que infringen las reglas.

Refirió que le falta vigilancia especial para ese espacio y recordó que en la obra del nuevo Tantocob, inaugurada hace apenas unas semanas, habrá un espacio especial para ese fin.