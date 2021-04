Va candidata de RSP por cambio de edad laboral

Rioverde.-La candidata a diputada federal por el 03 Distrito electoral del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) dio a conocer que su propuesta es que las empresas contraten a personas mayores de 35 años de edad.

Luz María Méndez Ruiz, quien nació en Saltillo, pero que actualmente vive en San Luis Potosí, reiteró que le gusta apoyar a la gente y se está trabajando, lo que se busca es que tengan una mejor calidad de vida, admite que hay muchas necesidades. RSP es un partido nuevo, austero, con pocos recursos, que se utilizan en la campaña, lo que se busca es que el país cambie.

Una de la propuestas es que hay que cambiar la edad en la que se contrata a las personas, porque una persona de 35 años ahora ya es difícil que encuentre trabajo, hay gente que tiene 36 años y no la pueden contratar, hay que hacer algo. Es la primera vez que ando en la política, no traemos cola que nos pisen, a nosotros no nos puede juzgar porque somos nuevos, cualquier voto se lo vamos a agradecer a los electores.

Puntualizó que su equipo lo integran 4 personas, lo que se busca es un cambio, el candidato a la gubernatura José Luis Romero trae sus propuestas definidas, tiene claros sus objetivos, queremos apoyar al campo, a los adultos mayores, a los jefes de familia que no tienen ni para comer, se busca que no haya discriminación.