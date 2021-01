Vecino salva a can abandonado en una vivienda

CIUDAD VALLES.- Un vecino de la avenida Los Pinos, número 233, en la colonia Jardines del Campestre, en donde ayer este medio reportó que había dos perros abandonados a su suerte, de los cuales, uno estaba ya muerto por presunta inanición, salvó al sobreviviente y lo llevó a su casa y ahora se ha armado la controversia con la propietaria de la casa donde estaban los dos canes.

Una usuaria de Facebook que es pariente de quien rescató al perro de una suerte similar al que ya estaba muerto, pidió que no se diera a conocer su nombre y aceptó que se habían introducido por el perro al terreno de la vivienda para poder salvar al sobreviviente de una infección o de morir por falta de alimentos, ya que su compañero estaba en etapa de descomposición y eso podía afectar su salud, pero que no había ninguna otra intención que la de salvar a la mascota. De hecho, el perro fue llevado a casa de sus salvadores y alimentado, pero una gran discusión se dirimió en los comentarios de la nota de ayer sobre el acto de salvar al can y el de haber ingresado a una propiedad privada sin autorización de nadie.