Ventarrón colapsa techo de cancha en Cerro Quebrado

XILITLA.- El techado de la cancha de la comunidad de Cerro Quebrado cedió ante los fuertes vientos del miércoles pasado, quebrándose la estructura metálica y cuarteándose el muro, esta obra se inició en la administración del ex alcalde Javier Pacheco y de acuerdo a los vecinos, es una obra inconclusa que dejó esta administración también.

Los vecinos de la comunidad expresaron que a través de los jueces de la comunidad exigirán ante la Auditoría Superior del Estado se verifique el estatus de la obra que se inició en la administración del ex alcalde Pacheco Sánchez, y que nunca se terminó.

Refirieron que esta obra es una cancha comunal, sólo fueron y pusieron la estructura y después ni regresaron.

El pasado miércoles el techado de esta cancha comunal colapsó por los fuertes vientos que azotaron al Municipio, se supone que la estructura no debió ceder, pero fíjese hasta la estructura de fierro se rompió, esta era su obra de calidad (ironizó), según lo que nos vino a decir el ex alcalde en su momento, indicó uno de los vecinos.

No sólo colapsó la estructura de metal, dejando parte del techado en deplorables condiciones, también el muro que se realizó para dicha construcción presentó problemas, esta obra de acuerdo a los documentos tuvo una inversión de un millón 15 mil 145 pesos, según lo reportado, porque la verdad la obra no está terminada, faltan los tableros nuevos, y ahora con los daños en la estructura es justo que la ASE obligue al ex edil y al edil actual a reparar y terminar la obra.