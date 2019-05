Ventas "On Line" están acabando con el comercio formal

Bajas ventas, recorte de personal y hasta cierre de negocios, se registran en Valles derivado de la competencia que está representado las ventas en línea, por lo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), exhorta a sus socios a modernizarse y adoptar también esta forma de venta.

La presidenta del organismo, Linda Rubí Espinoza Moya, destacó que las ventas "On Line", están terminando con la forma habitual de las compras y no es una situación particular de Valles, se vive a nivel mundial, y el Municipio no pudo quedar ajeno a esta comercialización.

"Tenemos en Valles un montón de páginas de Internet donde se venden productos de todo tipo, al final de cuentas es una competencia desleal porque no pagan impuestos, no pagan empleados ni las rentas carísimas de los locales, y si no queremos seguir enfrentando los embates de esta actividad, tenemos qué adecuarnos pero por la vial legal, podemos abrir también nuestras páginas de venta, estar ofertando por internet, pero también facturando y generando empleos para que la economía de Valles se mueva".

La presidenta de Canaco, destacó que hasta el momento se desconoce si una de las tiendas más grandes de ropa como es Melody, cerrará sus puertas en Valles por esta situación.