Verifica la SCT el transporte público

RIOVERDE.- En la Zona Media fueron verificadas 700 unidades del transporte público, lo que se busca es mejorar la calidad en el transporte, para beneficio de los usuarios de este tipo de transporte y que cumplan los requisitos establecidos para poder ofrecer servicio.

La secretaria de Comunicaciones y Transportes Aracely Martínez Acosta, dio a conocer que continúan con la revista vehicular del transporte público, la que deben cumplir todos los concesionarios que brindan este servicio público.

En los 11 municipios de la Zona Media, han sido verificadas hasta el momento 700 unidades, por lo que hay un avance importante en la revista anual que deben cumplir los permisionarios.

Martínez Acosta dijo que van a salir de circulación los vehículos del año 2014, porque no se les puede autorizar para que sigan brindando el servicio público, pues se tiene establecido que las unidades no deben ser de modelos de más de 10 años de antigüedad, para garantizar la seguridad de los usuarios. La finalidad también es revisar los datos y documentos, puntualizó que se busca es que las unidades estén en óptimas condiciones, ya que de no cumplir, se les brinda un tiempo para hacerlo y de no cumplir, quedan fuera de servicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí