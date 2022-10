Víctimas de asalto denuncian varias irregularidades

CIUDAD VALLES.- Un grupo de personas que fueron asaltadas cuando iban en el viaje especial de compradores de ropa al mayoreo a Villa Hidalgo-San Juan-León se quejaron de que la empresa dueña del autobús 1022, Vencedor, mostraba más interés en que los afectados no “quemaran” en Facebook al corporativo por las condiciones en las que se encontraban luego del violento atraco de cuatro encapuchados contra 22 pasajeros.

Los hechos ocurrieron antes de las siete de la noche del viernes y una de las cosas que les parece sospechosa a una de las afectadas, es que el autobús viajó de Valles a Tamasopo por la carretera libre, que, por sus características, facilita mucho más la acción de criminales, por la sinuosidad y la falta de vigilancia.

El hecho fue con lujo de violencia: a las siete de la noche, antes de llegar al cruce con Tamasopo, una Nissan roja estaba atravesada en la carretera y, el chofer tuvo que hacer alto total, al ver que los cuatro delincuentes, encapuchados y vestidos de negro, apuntaban con sus rifles de asalto y uno de ellos disparaba al aire.

Tres de los maleantes subieron al camión y no solamente despojaron de cientos de miles de pesos a los pasajeros, algunos traían 12 mil pesos, otros más arriba de 50 mil, esculcaron en sus partes íntimas a las mujeres jóvenes y golpearon incluso a niños a los que arrinconaron en el fondo del autobús, junto a todos los demás hombres.

Luego de dejar sin celular a casi la totalidad de los comerciantes, se fueron y el autobús regresó a una base de Vencedor que está cerca del distribuidor vial y, sin preguntarles el estado de salud en que se encontraban, una encargada de la empresa, de nombre Liliana (no supieron su apellido), les pedía que no fueran a subir sus historias sobre el hecho a Facebook, porque eso dañaba la imagen de Vencedor, para luego rematar que no habría ninguna indemnización, ya que ésta solamente se logra cuando se trata de accidentes o choques de las unidades.

Las víctimas especulan sobre los hechos y dicen que es raro que la empresa hubiese mandado por la libre al vehículo, cuando se sabe que deben viajar por la carretera de cuota, además de que este tipo de robos les resultan muy “adelantados”, porque suelen suceder en diciembre, cuando las compras al mayoreo son más copiosas.

Refirieron que interpondrán la denuncia contra quien resulte responsable y referirán el itinerario que el camión llevaba y que facilitó el asalto.