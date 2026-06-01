Vuelven apagones por recientes lluvias
Fallas están afectando colonias de la periferia
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se han estado registrando se estuvieron reportando fallas de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad incluyendo la zona centro de la ciudad donde en ratos se quedaban sin energía eléctrica y luego regresaba el servicio.
Debido a las tormentas eléctricas que se han presentado en Matehuala, algunos sectores se estuvieron quedando sin energía eléctrica, habitantes reportaban que se encontraban sin energía eléctrica, sin embargo, debido a las lluvias que se están registrando los empleados de la CFE no pueden atender los casos de los apagones que se están generando y acuden en los momentos que deja de llover.
Inclusive en la zona centro de la ciudad se estaban reportando apagones, donde se iba la energía eléctrica por varios minutos y luego regresaba, después se volvían a quedar sin luz.
En la zona centro los negocios enfrentaban muchos problemas por los apagones, algunos supermercados y tiendas de conveniencia han estado colocando plantas de gasolina para evitar problemas como el que se les echen a perder los productos perecederos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las fallas eléctricas están afectando sobre todo las colonias de la periferia de Matehuala, donde las fuertes lluvias y vientos han derribado algunos cables de electricidad.
no te pierdas estas noticias
Motociclista resulta gravemente lesionado en la Valles-Tamazunchale
Huasteca Hoy
El hombre fue embestido por un vehículo no identificado cerca de la delegación de El Pujal
Dan apoyo a las familias afectadas por la tromba
Carmen Hernández
Desde láminas y otros enseres, rehabilitan caminos