Vuelven apagones por recientes lluvias

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se han estado registrando se estuvieron reportando fallas de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad incluyendo la zona centro de la ciudad donde en ratos se quedaban sin energía eléctrica y luego regresaba el servicio.

Debido a las tormentas eléctricas que se han presentado en Matehuala, algunos sectores se estuvieron quedando sin energía eléctrica, habitantes reportaban que se encontraban sin energía eléctrica, sin embargo, debido a las lluvias que se están registrando los empleados de la CFE no pueden atender los casos de los apagones que se están generando y acuden en los momentos que deja de llover.

Inclusive en la zona centro de la ciudad se estaban reportando apagones, donde se iba la energía eléctrica por varios minutos y luego regresaba, después se volvían a quedar sin luz.

En la zona centro los negocios enfrentaban muchos problemas por los apagones, algunos supermercados y tiendas de conveniencia han estado colocando plantas de gasolina para evitar problemas como el que se les echen a perder los productos perecederos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las fallas eléctricas están afectando sobre todo las colonias de la periferia de Matehuala, donde las fuertes lluvias y vientos han derribado algunos cables de electricidad.