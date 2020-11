"Xantolo no es atractivo para turistas"

CIUDAD VALLES. -La directora de Turismo de esta localidad, Ena Buenfil Zamudio dijo que el hecho de que las autoridades hayan suspendido todas las actividades de Xantolo o Día de Muertos no afecta en lo más mínimo la llegada de turistas, porque éstos vienen a la región atraídos por las cascadas y los ríos, no por esa tradición que no se ha consolidado como una fiesta o como una marca a la que vengan ex profeso los de otros estados.

La suspensión de los eventos de la fiesta tradicional más esperada de la Huasteca hubiera supuesto que provocaría una ola de cancelaciones en hoteles, pero esto no ocurrió así, porque el Xantolo no ha trascendido fuera de la región.

como una "marca" turística que se pueda vender a los de fuera.

"Claro está que si los turistas vienen y pasean en los ríos y en la noche hay eventos relacionados con Xantolo, salen a admirar las comparsas, pero no vienen atraídos por eso".