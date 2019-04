Ya causa estragos sequía en Cedral

Cedral.- En este municipio ya está haciendo estragos la ausencia de lluvias. El campo está seco, los aljibes están secos porque son cerca de ocho meses en los que no ha llovido.

El presidente municipal, José Homero Mata Camarillo, informó que realmente le preocupa que no llueva porque los estanques están secos y el ganado no tiene agua para beber porque los aljibes también se secaron. "La gente de campo nos pide agua misma que les llevamos a través de la única pipa que tenemos, pero no es suficiente", reconoció.

Existe una pipa que está dañada, pero el Ayuntamiento buscará su arreglo para que entre en servicio y si no es posible no descartan pipas para que se desplacen a las comunidades en donde les están pidiendo agua.

"Veo la desesperación de la gente porque no ha llovido. Nos comentan que son como ocho o nueve meses en que no ven caer el agua del cielo y si no llueve dentro de quince días esto se nos va a complicar mucho más", advirtió el munícipe cedralense.

Dijo que al igual han llevado algunas pacas de alfalfa para aligerar un poco el problema, porque algunos productores no tienen forraje para sus animales. "O sea que el problema es doble: falta de agua y falta de forraje".