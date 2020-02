Ya es regidor, pero mantiene demanda contra Municipio

MATEHUALA.- A pesar de haber rendido protesta, el regidor suplente priista José Luis Barbosa no ha retirado su demanda laboral en contra del Ayuntamiento del cual ahora forma parte.

Se le preguntó sobre las comisiones que tendrá a su cargo como parte del Cabildo y dijo que no se le informó.

Señala que de antemano sabe que el ex regidor Gabriel Medellín tenía el encargo de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, pero no se le ha notificado si él quedará al frente de la mismas, porque no se la ha notificado nada al respecto.

Al mismo tiempo se le cuestionó si ya retiró la demanda que mantenía en contra del Ayuntamiento y dijo que todavía no.

Justificó que buscará tener una plática con el presidente municipal Alejandro "Jano" Segovia o bien con el síndico Caleb Rodríguez o con el Secretario General del Ayuntamiento Juan Miguel Sagredo Calderón para llegar a un acuerdo sin generar ningún conflicto o problema.

"Quiero dejar muy en claro que de mi parte no existe ningún conflicto de interés y lo que quiero es que, a partir del pasado lunes 10 de febrero, día en que rendí protesta como regidor, llevar esta responsabilidad con respeto por todo lo que queda de la presente administración", concluyó el nuevo regidor de la fracción priista.