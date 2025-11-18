48 equipos confirmados para la Copa del Mundo 2026

Un récord de 48 equipos jugarán en la Copa del Mundo 2026, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El martes, España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria aseguraron los últimos lugares automáticos de Europa.

Un total de 43 equipos obtendrán plazas a través de torneos de clasificación continental. Otros dos asegurarán lugares en los playoffs intercontinentales, que contarán con seis equipos y están programados para marzo en México. Los tres países anfitriones se clasifican automáticamente.

La distribución

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asia tiene ocho plazas directas y una al playoff intercontinental.

África tiene nueve lugares directos más uno para el playoff intercontinental.

Norte y Centroamérica y el Caribe obtienen tres cupos directos (más los tres países anfitriones) y otros dos lugares en los playoffs intercontinentales.

Sudamérica tiene seis lugares directos y enviará otro equipo al playoff intercontinental.

Oceanía, por primera vez, tiene un espacio garantizado: Nueva Zelanda lo aseguró en marzo. Podría añadir otro con Nueva Caledonia yendo a los playoffs intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la Copa del Mundo.

Ya clasificados:

Estados Unidos, México, Canadá (automáticamente como anfitriones)

África, Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez

Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Corea del Sur y Uzbekistán

Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza

Oceanía: Nueva Zelanda

Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay