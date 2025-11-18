48 equipos confirmados para la Copa del Mundo 2026
¿Quiénes se han clasificado a la Copa del Mundo 2026?
Un récord de 48 equipos jugarán en la Copa del Mundo 2026, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.
El martes, España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria aseguraron los últimos lugares automáticos de Europa.
Un total de 43 equipos obtendrán plazas a través de torneos de clasificación continental. Otros dos asegurarán lugares en los playoffs intercontinentales, que contarán con seis equipos y están programados para marzo en México. Los tres países anfitriones se clasifican automáticamente.
La distribución
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asia tiene ocho plazas directas y una al playoff intercontinental.
África tiene nueve lugares directos más uno para el playoff intercontinental.
Norte y Centroamérica y el Caribe obtienen tres cupos directos (más los tres países anfitriones) y otros dos lugares en los playoffs intercontinentales.
Sudamérica tiene seis lugares directos y enviará otro equipo al playoff intercontinental.
Oceanía, por primera vez, tiene un espacio garantizado: Nueva Zelanda lo aseguró en marzo. Podría añadir otro con Nueva Caledonia yendo a los playoffs intercontinentales.
Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la Copa del Mundo.
Ya clasificados:
Estados Unidos, México, Canadá (automáticamente como anfitriones)
África, Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez
Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Corea del Sur y Uzbekistán
Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza
Oceanía: Nueva Zelanda
Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
48 equipos confirmados para la Copa del Mundo 2026
PULSO
¿Quiénes se han clasificado a la Copa del Mundo 2026?
Récord en la MLB: Jugadores Aceptan Ofertas Calificadas
AP
Nueve jugadores rechazan ofertas y optan por la agencia libre. Conoce cómo funciona la compensación de selección de draft en la MLB.
España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria aseguran boletos automáticos al Mundial
AP
España empata con Turquía y asegura primer lugar en Grupo E, igualando racha invicta de Italia. Escocia vence a Dinamarca con gol de chilena de McTominay