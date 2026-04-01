A base de jonrones, Piratas vencen a Rojos

CINCINNATI.- El dominicano Oneil Cruz conectó dos jonrones y Ryan O´Hearn pegó un cuadrangular de tres carreras por los Piratas de Pittsburgh, quienes doblegaron el martes 8-3 a los Rojos de Cincinnati.

O´Hearn y Bryan Reynolds conectaron jonrones consecutivos en la segunda entrada. Cruz terminó con tres imparables y tres carreras impulsadas. Anotó tres veces.

Los Rojos se quedaron sin hit hasta que Jose Trevino pegó un sencillo ante el relevista Hunter Barco con un out en la séptima entrada. El abridor novato de los Piratas, Bubba Chandler, lanzó 4 1/3 innings con seis ponches, pero también otorgó seis bases por bolas.

Sal Stewart y el dominicano Elly de la Cruz conectaron jonrones consecutivos ante Barco para recortar la ventaja de los Piratas a 6-3 en la octava.

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El mánager de Pittsburgh, Don Kelly, fue expulsado en la octava por discutir con el umpire principal Jordan Baker. Cruz conectó un jonrón solitario en la cuarta ante el zurdo Brandon Williamson y le dio tranquilidad a Pittsburgh con un jonrón de dos carreras frente a Pierce Johnson en la novena.

Williamson (0-1) permitió jonrones consecutivos en la segunda a O´Hearn y Reynolds, con lo que el encuentro se puso 5-0.

El triunfo fue para el dominicano Yohan Ramírez (1-0).

Por los Piratas, los dominicanos Marcell Ozuna de 4-0, Cruz de 4-3 con tres anotadas y tres producidas.

Por los Rojos, los dominicanos De la Cruz de 5-1 con una anotada y una producida, Noelvi Marte de 2-0 con una anotada. El venezolano Eugenio Suárez de 5-1.