A. González gana oro en 5K marcha

Luego de un exitoso 2025, Alegna González arrancó este sábado su temporada 2026 en los Penn Relays de Filadelfia, Estados Unidos, con la medalla de oro y récord mexicano.

La olímpica y subcampeona mundial levantó el título en los 5000 metros marcha con un cronómetro de 21:17.11 minutos, registro que significó imponer una nueva marca en esta distancia por tercera ocasión.

Alegna González batió su propio récord, pues el año pasado, en esta misma competencia, cruzó la meta en 21:22.66 minutos, mientras que en 2021 cerró en 22:06.40 minutos. La chihuahuense continúa con su preparación rumbo a su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde se instalará la nueva prueba olímpica de medio maratón de marcha. En los Penn Relays, México hizo el 1-2-3 en los 5000m, pues con el oro de Alegna González, siguieron la plata de Valeria Flores (22:18.02) y el bronce de Naomi Luis (22:29.67).