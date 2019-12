A Jurado le importa poco la desafiliación de Veracruz

Sebastián Jurado no se atormenta por el pasado. La desafiliación y los malos resultados del Veracruz no lo afectan ahora que está por convertirse en el nuevo portero del Cruz Azul.

"Al final todo pasa por algo, no lo tomo como algo malo, sino como un aprendizaje", expresó el guardameta de 22 años. Y pese a que los escualos terminaron últimos y se llevó más de 40 goles en contra, Jurado sólo piensa en mejorar y ganarse la titularidad.

"Espero que las cosas vengan de la forma más positiva posible, hay que tratar de dar lo mejor de mí en todos los sentidos". De igual modo, el originario de Veracruz señaló que todavía no ha tenido contacto con sus nuevos compañeros y con el estratega Robert Dante Siboldi.

"No he tenido la oportunidad de hablar con el profe personalmente, pero mañana ya tendré oportunidad de saludarlo. Primero tengo que esperar a que todo se concrete (el fichaje), a realizar los exámenes médicos y toda esa parte", explicó, quien estará vinculado a La Máquina por tres años.

Aunque la banca será un lugar común en el Clausura 2020, Sebastián Jurado se mantiene agradecido. "Obviamente estoy muy ilusionado, por tener una oportunidad que cualquier jugador quisiera tomar, primero esperar que se concrete, pero muy emocionado por todo", reiteró a su llegada a la capital.