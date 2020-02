A Michael Jordan no le gustaba Nike, confiesa su exagente

Por muchos años el basquetbolista más grande de la historia y la marca deportiva se han convertido en el aro y la pelota, pues ambos no se entienden sin el otro.

Pero al principio de su carrera, antes de que Jordan despegara a la fama mundial, al basquetbolista no le gustaba el calzado de Nike y la idea de firmar con esta empresa le causaba conflicto.

En el último episodio de la serie de Kevin Durant "The Boardroom", su exagente David Falk explicó que a Jordan no le gustaba Nike.

"No quería ir. No sabía nada de [Nike]. No le gustaban los zapatos. No quería ir. El zapato no era tan bueno en ese momento y Converse era la marca dominante... Adidas tenía a todos los demás que importaban", dijo Falk.

35 años más tarde, Jordan y Nike valen miles de millones de dólares juntos y la compañía está lanzando de nueva cuenta los dos primeros zapatos de Jordan juntos- el Air Ship y el primer Air Jordan 1.