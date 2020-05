¿A qué se enfrenta la NFL por el Covid-19?

Al tiempo que en México el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aún no tiene estructurado los retos que deberán sortear las ligas profesionales para la reanudación de entrenamientos y partidos, en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, experto de Covid-19, concedió una entrevista con Peter King en la cual opinó sobre las situaciones que provocará el coronavirus dentro de la temporada de NFL.

King preguntó sobre escenarios que podrían enfrentarse como un equipo que a una noche de disputar un partido, registre a cuatro jugadores contagiados por el nuevo coronavirus a lo que Fauce respondió:

"Tienes un problema allí", dijo. "¿Sabes por qué? Porque es probable que si cuatro de ellos son positivos y han estado dando vueltas juntos, los otros que son negativos son realmente positivos. Entonces quiero decir, si tienes un valor atípico [solo un jugador da positivo], creo que podrías escaparte. Pero una vez que terminas teniendo una situación en la que parece que se extiende dentro de un equipo, tienes un problema real. Tienes que apagarlo".

El especialista enfatizó que no importa si el atleta tenga síntomas o no, incluso si se trata de una de las mayores estrellas de la liga, deberá estar en cuarentena por lo menos dos semanas. "Absolutamente, absolutamente", dijo Fauci. "Sería una mala práctica en medicina ponerlo en el campo, absolutamente".

La entrevista con Fauci fue esclarecedor, aunque solo sea para reforzar lo que la mayoría de las personas en Estados Unidos a quienes les importa estar informados sobre este coronavirus están pensando en este momento: no sabemos el futuro. Anthony Fauci tampoco conoce el futuro.

Los equipos de la NFL se preparan para redactar cartas para que los jugadores firmen que no hay responsabilidad por parte de los equipos en caso de que contraigan el virus y aceptar que deberán permanecer aislados dos semanas si dan positivo.