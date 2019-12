¿A quién le mandó la indirecta Miguel Layún?

"Me queda claro que hay gente en la Selección que cada vez que pueden te meten una puñalada por la espalda", comentó Miguel Layún terminar el cotejo de la final del futbol mexicano.

¿Para quién fue el mensaje? ¿Qué contexto llevaba? ¿En su despedida de la Selección Nacional?

Todo esto inicia cuando en septiembre pasado, durante una gira de la Selección Mexicana por los Estados Unidos, Layún, junto a otros jugadores como Javier Hernández, Marco Fabián, Guillermo Ochoa y Héctor Moreno, se les evidenció por redes sociales en un "brunch" en Nueva York, conviviendo con algunas mujeres, aunque se aclaró de parte del mismo Gerardo Martino, técnico nacional que esto no rompió la disciplina del equipo, ya que lo hicieron en su tiempo libre, esto no quedó ahí.

El cuadro mexicano viajó a San Antonio, Texas y a su llegada los rumores de una indisciplina real crecieron.

Por Twitter la cuenta "botineras" dijo tener información de que Layún, Hernández y Fabián pagaron boletos de avión y hospedaron en el mismo hotel del Tricolor a algunas de estas mujeres que conocieron en el "brunch".

Martino y Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, no negaron ni confirmaron el hecho, y todo quedó en el aire.

Mas no se terminó, en las siguientes convocatorias estos tres personajes no fueron convocados, y aunque Martino negó que haya sido por el tema de las mujeres, en Selección se supo que el mensaje estaba más que dado: "estos personajes difícilmente volverán al Tricolor" y la razón claramente sería esa".

Aunque "Chicharito" y Layún manifestaron que estaban con la conciencia tranquila, ayer al término de la final el lateral de los Rayados explotó y dijo que seguirá peleando por seguir en el futbol, pero no en Selección, porque se sentía traicionado, porque hablaron de él a sus espaldas.

¿A quién iban dirigidas esas palabras?

Layún se negó a señalar a alguien:

"No voy a dar nombres... Ellos sabrán quiénes son y desafortunadamente hacen eso, no entiendo el porqué, pero nunca voy a dar nombres, porque yo no soy de encajar un puñal por la espalda y el día que escuchen esa declaración y les llegue, vengan de frente a decir todo eso que me dijeron de mí".

Hay personajes que quedan marcados con esto.

Yon de Luisa: El presidente de la FMF desde que llegó ha impuesto mano de hierro en la cuestión disciplinaria, y para muestra está que despidió al empleado de la Federación que supuestamente ayudo a Hernández a meter a las jovencitas al hotel del equipo.

Gerardo Torrado: El nuevo director deportivo de la FMF ha manifestado que las convocatorias son asunto exclusivo del cuerpo técnico y que en todo caso será éste quien decida si se viene o no por indisciplinas.

Gerardo Martino: El "Tata" ha dicho abiertamente que de su boca nunca saldrá que un jugador será castigado por indisciplina, pero en sus convocatorias puede estar mandando mensajes claves sobre esto.

Jugadores: Para nadie es un secreto que Miguel Layún junto con Javier Hernández encabezan un grupo de futbolistas que no son bien vistos por el grueso del grupo de seleccionados, pues los consideran líderes negativos, que hacen diferencia, podría decirse, clasista, exigiendo trato preferencial en muchas cuestiones.

La realidad queda en Layún que ha destapado la cloaca en el seno de la Selección Nacional Mexicana, un equipo que siempre presumió de unión y solidaridad, y ya se vio que la realidad es muy distinta.