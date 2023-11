a todo pulso

EL TAS DEFINIRÁ a más tardar este fin de semana la inconformidad que presentó el Club Puebla sobre el castigo impuesto por la comisión disciplinaria de la FMF con relación al partido que habían ganado en la cancha a los Xolos de Tijuana en el marco de la jornada 7 de la Liga MX. Como sabemos el Tribunal de Arbitraje Deportivo es el órgano rector de todas las disputas relacionadas con el deporte mundial y su decisión es inapelable; esta institución fue creada por el español Juan Antonio Samaranch cuando era presidente del comité olímpico internacional, para que hubiera más claridad en las resoluciones de apelación por parte de deportistas, países, clubes o cualquier miembro activo y reconocido por algún órgano oficial deportivo, llegar al TAS es la última instancia de reclamación a la que tiene derecho quien se sienta afectado por una resolución en su asociación o federación y Puebla lo hizo una vez que la comisión disciplinaria falló en su contra, vamos a ver que es lo que resulta de la inconformidad y que se resuelve en estos próximos días, ya que la Liga MX considera muy difícil que el TAS de marcha atrás sobre este tema del que no hay mañana, en el supuesto caso que fallaran a favor de los de la franja, habría una seria de modificaciones en la tabla de clasificación y en parte ardería Troya, ya que Xolos esta muy seguro de no descender escalones y a la Liga se sumarían más broncas de las ya conocidas en el presente torneo.

SE LLEGÓ la última jornada y con ello la importancia de ganar sí o sí el partido final del torneo de apertura 2023, ya que para definir a los participantes en el novedoso sistema del Play In tienen chance todavía un buen número de equipos que rescatarían o disimularían en gran parte el mal torneo que han tenido, todo puede pasar y es aquí en donde los jerarcas de la Liga MX justifican su creación o por qué se mantiene este repechaje disfrazado, que la verdad tiene a toda la afición atenta al desenlace final.

EL SÁBADO por la tarde el Atlético de San Luis se juega la permanencia directa en la liguilla ya que de vencer a Santos de Torreón asegura mínimo el sexto lugar y de combinarse algunos resultados podría llegar a la quinta posición, en el caso de empate tendría que esperar resultados para ver si se mantiene en el lugar seis. Así que la importancia de jugar de local le da cierta ventaja y tiene que echar mano de ello para redondear la buena campaña que ha realizado, pero también la afición juega un papel muy importante, se tiene que volcar al coloso de la colonia Valle Dorado a apoyar con todo a su equipo y alentarlo para que el triunfo se quede en casa.

OBSERVANDO la tabla general de clasificaciones del torneo de apertura 2023 es muy notorio que los clubes de grandes recursos económicos y de mucha antigüedad en el futbol mexicano son los que ocupan los primeros lugares, hay quien dice que el dinero no hace a un buen equipo, pero como ayuda, ya que los “grandes” al hacer su planificación y armado del plantel, no escatiman y sus contrataciones le permite a sus cuerpos técnicos poder echar mano de jugadores de gran nivel y mayor oportunidad de hacer mejor las cosas; y sí, efectivamente en muchas ocasiones hemos observado como se desperdicia el recurso financiero al invertir en algunos jugadores que gracias al buen desempeño de sus representantes llegan con gran cartel y se convierten en sonoros fracasos que afectan no solo en deportivo al club que confió en ellos, sino que también lastiman sus finanzas y en ocasiones generan problemas extra futbol al interior de los equipos.

EL EQUIPO FEMENIL del ADSL anunció ayer la separación de su cargo al D.T. Fernando Samayoa, después de muy malas actuaciones en el torneo, no es fácil para un club con poco tiempo en la máxima categoría armar la rama femenil, también lo es en las fuerzas básicas varoniles en donde se tiene que conformar una estructura sólida y con personal que tenga los conocimientos y experiencia necesaria para ello. Que tengan un excelente día.

