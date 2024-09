a todo pulso

ES PREOCUPANTE para la mayoría de los clubes y para la Liga Mx que en este torneo de Apertura 2024 las entradas a los estadios están muy por debajo del promedio del torneo anterior, solamente los dos equipos de Monterrey han mantenido su promedio, Cruz Azul con su buena marcha al igual que Toluca están tranquilos. En las nueve jornadas que se han jugado sorprende de sobremanera el caso del Club América, que, a pesar de ser el bicampeón del futbol mexicano, sus aficionados no acuden a sus partidos, será por que no les gusta el inmueble de la colonia Nochebuena, o no se identifican con ser inquilinos del viejo estadio “Azul”, la cuestión es que si llama mucho la atención que uno de los dos clubes con más afición en el país sufra por eso. Hay otras plazas como Mazatlán, Puebla, León, Juárez, Querétaro, Santos, Pumas y Necaxa que se basan mucho en los resultados que llevan y dejan de ir por que no van bien, aunque jornada a jornada cambien su posición en la tabla como es el caso de Pumas, Chivas, Xolos y Atlas más o menos se mantienen. Pachuca no sorprende, por el contrario, cuando llaman la atención es cuando si se ve gente en sus tribunas. En cuanto al Atlético de San Luis sus entradas han sido aceptables, en la jornada uno que se recibió al América asistieron 21,480 que considerando los lugares que no se venden por seguridad es casi un lleno, la jornada cuatro contra Xolos hubo 12,764, la adelantada jornada 13 vs Querétaro 11,241, la seis vs Atlas 13,203, en la jornada ocho que fue doble y se jugó en martes vs Cruz Azul asistieron 18,971, como vemos con los rivales que no están considerados dentro los grandes, las asistencias son de prácticamente de medio estadio y esperamos que para los tres juegos restantes que son Santos, Monterrey y Puebla el respetable apoye a sus equipo asistiendo en un mayor número ya que si el ADSL logra sumar los nueve puntos se mete de perdido al Play In.

LA DERROTA en contra de León no dejó contentos a los seguidores del San Luis, se hacen mucho la pregunta que a todos nos llama la atención, que le pasa al equipo con rivales que no tienen buenos resultados, porqué en contra de San Luis reviven y porqué en contra de los grandes se juega bien. En el futbol no hay manuales para entender esto, lo único que si puede ser algo cercano a una buena respuesta es que no se tiene una regularidad, que en ocasiones se juega bien y no se concreta, que errores personales influyen en los goles recibidos que resuelven partidos, pero el equipo sigue creciendo en cada partido, algunos jugadores que habíamos señalado que no andaban en su nivel, lo han recuperado, el esquema del profesor Torrent cada vez es más entendido por su plantel y esto en corto plazo debe de dar mejores resultados. Ya se entra a la parte final del torneo y también es importante obtener puntos de visitante y no dejar ir ninguno en casa, porque esto complicaría llegar al objetivo inicial que es el Play In.

LAS LESIONES aparatosas y graves que han habido en las dos últimas jornadas, en donde los jugadores afectados se perderán el resto del torneo sino es que más tiempo, han sido muy comentadas porque la Comisión Disciplinaria ha dado castigos que parecen cortos a los infractores, pero es importante señalar que las investigaciones siguen en curso y que de acuerdo a lo que arrojen se pueden incrementar. El reglamento de sanciones señala que este tipo de faltas se revisan e investigan por oficio y/o a petición de los clubes afectados y aunque son muy evidentes las faltas que provocaron sendas lesiones, se tiene que cumplir con el protocolo para poder inhabilitar al jugador que la provocó. Siempre será triste ver que un futbolista vea interrumpida su carrera por una lesión artera provocada por un compañero, pero es muy difícil el pensar que sean provocadas a propósito, sería una mente muy retrograda la que piense lastimar a un jugador con su falta. Las lesiones ahí están, se espera que los jugadores que las provocaron sean inhabilitados para dejar un buen precedente. Que tengan un excelente día.