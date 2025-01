a todo pulso

ESTE FIN DE SEMANA arranca el torneo de clausura 2025 del futbol mexicano y en el se define quienes pagan las multas inventadas para sancionar a los equipos que técnicamente no descienden, los que se encuentran en la quema son Mazatlán, F.C. Juárez, Puebla, Atlas, Necaxa y Querétaro de estos seis equipos seguramente saldrán los tres condenados a pagar las multas que son de 80 millones el último lugar, 47 el penúltimo y 33 el ante penúltimo, cantidades que supuestamente serían repartidas entre los clubes de la Liga de Expansión para ayudar con esto a los gastos operativos de la mayoría de los integrantes de esta olvidada categoría.

POR OTRO LADO los de arriba, con sus grandes inversiones y sus planeaciones para lograr el ansiado trofeo que los distinga como campeones, seguramente serán los mismos que siempre compiten por ello; el América hará todo lo posible por seguir haciendo historia y buscarán crecer de tres a cuatro sus campeonatos. Los regios Tigres y Rayados no cejarán en intentar trascender para lograr su objetivo y así poder justificar sendas inversiones que hasta ahora les han servido de poco. Cruz Azul que desde la llegada de Martín Anselmi le cambió la fisonomía y ha logrado recuperar un importante protagonismo, va por la revancha, tendrán que seguir por el camino que demostraron en el torneo de apertura y seguro lucharán para conseguirlo. En donde no quedaron nada conformes fue en Toluca y por dinero no se batalla, trajeron al Turco Mohamed con el riego de que les haga lo que a Pumas y los deje a la mitad del camino, se sabe que Mohamed no es nada barato lo que cobra por dirigir y también es sabido que a donde llega pide de menos tres jugadores puntualmente elegidos por él y su sequito de colaboradores que también llegan en gran número. Las Chivas, ay las Chivas, han buscado diferentes caminos y no logran atinarle al bueno, cuando parecía que ya iban por la senda correcta, se les fue su director deportivo, su director técnico y los jugadores que trajeron como solución, nada más no han dado el ancho, parece que al equipo tapatío le cayo una maldición y no encuentran el antídoto que les ayude a ser el equipo que quiere su noble afición, haber si en este nuevo experimento encuentran el retorno al protagonismo que ese gran club merece. En otro grupo de clubes en donde Pumas ha estado bien al igual que el Atlético de San Luis que fue la revelación del torneo anterior y junto a Tijuana que de la mano del profesor Juan Carlos Osorio logró salir de la parte baja de la tabla y los llevo hasta el sexto lugar de la porcentual, seguramente los tres lucharán por seguir como en el torneo de apertura y mantenerse en los lugares que ganaron con su buen trabajo. El otro bando de equipos en donde ponemos al Pachuca, Santos y León quienes tienen el compromiso de recuperar el nivel que en otros tiempos demostraron, son una incógnita; Pachuca y León que acudirán al mundial de clubes en los EUA representando a México junto con Monterrey, no les queda de otra que sí o sí, encontrar un futbol que les de credibilidad para ser dignos representantes en el mundial de clubes, Santos de Torreón que estrenan técnico en la persona de Fernando Ortiz, que sin duda es un buen entrenador y ésta oportunidad podría ser la tesis final de su carrera si es que logra regresar al peor equipo del torneo pasado a competir por los primeros lugares.

ATLÉTICO DE SAN LUIS fiel a su proyecto no ha realizado contrataciones de relumbrón o de algún jugador que venga precedido de grandes logros en sus carrera, algunos aficionados cuestionan esto, al grado de demostrar inconformidad por la salida jugadores como son Javier Güémez, Jürgen Damm, las eminentes salidas de Ricardo Chávez y Frank Boli y lo que pudiera faltar, en nuestra opinión y después del extraordinario torneo que hicieron no hay por qué alarmarse, el profesor Doménec Torrent, ha demostrado saber sacarles provecho a sus jugadores, esperemos que el ADSL sigan teniendo buenos resultados, se debe tener confianza, se la merecen. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com