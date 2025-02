a todo pulso

LA JORNADA CINCO nos va clarificando cuáles serán los equipos que ocuparán los primeros lugares y pelearán por el campeonato, así mismo marcará cuáles tres pagarán las multas por ocupar los últimos lugares de la tabla del cociente. Vamos por orden; la jornada la abrieron Mazatlán y León en donde los felinos obtuvieron el triunfo, un partido entretenido y con buenos lapsos de futbol, los dirigidos por Vucetich han mostrado mejoría en su accionar, aunque los resultados no los han favorecido del todo, por su parte el León que ha tenido un arranque de ensueño con cuatro triunfos consecutivos que los tienen en segundo lugar con doce puntos y un partido pendiente. Tijuana recibió a Cruz Azul que parece recobrar el accionar que demostró el torneo anterior y se llevó los tres puntos, no sin antes llevarse también un susto ya que de ir ganando con tres goles de diferencia los “Xolos” se acercaron 3 a 2, fue ahí en donde mejor estuvo el partido. El América recibió a Juárez FC y los apabulló 4 a 0 con una demostración de como resolver rápidamente un juego, incluso las “Águilas” terminaron jugando a medio gas para no desgastarse, los “Bravos” no llegaron con malos resultados sumaban 7 puntos, con dos triunfos, un empate y una derrota lo que hacía pensar que no serían presa fácil, pero se vaciaron y ya tienen dos descalabros. Las “Chivas” no levantan y muy apenas pudieron empatar con Querétaro, un partido aburrido y con poco futbol, el rebaño no encuentra una manera de satisfacer a su público y tal parece que les da miedo jugar con presiones y con mayor soltura, poco qué comentar ya que Querétaro tampoco ofreció mucho y solo aprovechó lo extraviado de su rival para lograr el empate. Pachuca le hizo los honores a su rival no solo de cancha sino de pantalón largo como lo es el Atlas, de esos empates que parecieran flojos, pero los “Tuzos” trataron de diferentes formas ganar el cotejo, pero las fallas a la hora de definir no se lo permitieron y el Atlas se conformó con no perder y el empate los dejó conformes. Monterrey y Necaxa dieron un buen partido, los “Rayos” desplegando buen futbol en pequeños lapsos, pero apuraron a los “Rayados” a quienes les costó mucho trabajo sacar la victoria por la mínima y aún con esto su público los recriminó con desaprobaciones de viento, haber si con la tan esperada llegada del español Sergio Ramos logran dar ya el salto de calidad de acuerdo al plantel que tienen. La jornada sabatina la cerró el Toluca en contra de “Tigres” buen juego, mucha estrategia de por medio y el “Turco” Mohamed le ganó la partida a Paunovic, Toluca bien parado y con esos jugadores que tiene de media cancha para arriba que en cualquier momento pueden resolver el partido más trabado supieron controlar a los regios que no fueron fáciles de vencer, Tigres sin su líder Gignac parece no tener esa manera de preocupar tanto a sus rivales, pero su plantilla es muy basta y no debe de ser pretexto. Ya el domingo por la tarde los Santos recibieron a Puebla que no conocía la victoria y logró su primer triunfo ante unos alicaídos Santos de Torreón que nada más no levantan ni con el cambio de presidente, ni del director técnico, a pesar de haberse reforzado con algunos jugadores de calidad y que el torneo anterior fueron piezas claves en sus equipos como es Javier Güémez con San Luis, José Abella con Juárez y el colombiano Cristian Dájome que proviene de la MLS en donde destacó con el D.C. United; su técnico el “Tano” Ortiz seguramente bajo un acuerdo con su directiva alinea a cuatro jóvenes de la categoría Sub 23, pensamos que no es el momento oportuno para esto, pero hay que buscar el pretexto para justificar el mal trabajo. Por la noche en el Alfonso Lastras el ADSL recibió a Pumas y nuevamente les endilgaron tres goles producto de sendos errores en la línea defensiva, lo cual no le permitió al menos lograr el empate a pesar de que en dos ocasiones lo habían hecho, con tanto error es imposible sacar un buen resultado. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com