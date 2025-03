a todo pulso

LAS DECLARACIONES que en las ruedas de prensa ha realizado el director técnico del Atlético de San Luis Doménec Torrent lo han comprometido mucho y los aficionados entienden en sus mensajes, que está al frente del banquillo potosino por cumplir con la directiva; ha mencionado en varias ocasiones que su plantel es corto y limitado, cosa en la que estamos de acuerdo, pero esta situación él ya la conocía desde antes del arranque del presente torneo, ahora ya en la jornada 10 no se puede salir a decir esto y menos que no le trajeron refuerzos porque algunos jugadores no aceptaron firmar, lo lógico era que si no estaba de acuerdo en el armado de su equipo, debió haber manifestado a sus directivos que necesitaba más elementos de los que tenía. Declaró qué si la directiva decidía que se fuera, él sin problemas y sin cobrar ni un peso se iría a su casa ya que está cansado, con estas declaraciones ha incendiado las redes y los medios de comunicación; en cierta forma podría interpretarse que trata de quitarles presión a los jugadores, pero el mensaje de que su equipo es limitado puede ofender a más de uno de su plantel. En el medio del futbol se habla mucho de que hay códigos y que no se debe hacer público lo que el técnico piense de sus jugadores, aplica lo del viejo dicho “se felicita en público y se corrige en privado” pero aquí no ha aplicado esto, posiblemente por las costumbres en que él ha trabajado en Europa, pero acá es diferente y alguien se lo tiene que decir, pero no sabemos si lo aceptará.

EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO parecía bueno, pero hemos insistido en que algunos jugadores o no lo entendieron o se sienten muy seguros de su permanencia en el club ya que a varios les ampliaron sus contratos, ya hemos mencionado que la oportunidad de estar en un club bien organizado, que paga a tiempo, que los trata bien, que hacen sus concentraciones y viajes muy cómodamente, que es filial de uno de los clubes más reconocidos a nivel mundial, esto se debe de aprovechar en la carrera de cualquier jugador y más si está en proceso de llegar a consolidarse. La responsabilidad principal siempre se le aplica al director técnico y normalmente es a quien se despide si el equipo no tiene buenos resultados, pero no se entiende como la mayor parte de jugadores que el torneo pasado lo hicieron muy bien ahora pareciera que son otros y que no se entienden con el entrenador, la caída ha sido muy marcadamente mala, no se ve un avance en la recuperación de una regular manera de jugar y con tantas desatenciones y errores personales no se puede.

HACER CAMBIOS en la dirección técnica tiene sus riesgos, así como se puede reaccionar para bien y los jugadores dar un giro de esos que en ocasiones hemos visto, también puede ser contraproducente, porque ya sabemos que el que llega si no le salen las cosas bien se va a escudar en que él no armó el plantel, que físicamente están muy mal, que no se reforzó correctamente en diferentes posiciones, etcétera, etcétera. Que difícil situación atraviesa la directiva, pero también hay que estar conscientes de que un mal torneo puede servir para recomponer proyectos y hacer cambios sustanciales que permitan recuperar a un buen equipo.

AFICIONADOS Y MEDIOS estábamos muy conformes con lo hecho por el equipo el torneo anterior, pero nada es para siempre y todo cambia, ahora el cambio ha sido malo, eso no esta en duda pero compartíamos que en el ADSL se le diera seguimiento al plantel y al proyecto, se creyó que sería un torneo bueno, pero factores que no son fáciles de detectar tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores han sido base para ese mal cambio; pero insistimos, esto no se termina con un mal torneo, seguramente los directivos ya están trabajando para poder corregir el mal desempeño que se ha tenido y planificando lo que vendrá a futuro. Tengamos calma y confianza en la institución que nos regreso a la máxima división del futbol y que nos ha dado buenas satisfacciones. Que tengan un excelente día.