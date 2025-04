A todo pulso

EL TRIUNFO del Atlético de San Luis en calidad de visitante ante Santos hace crear una pequeña ilusión a los aficionados de que el equipo potosino pueda tener de aquí en adelante una mejoría que le permita, porqué no, aspirar a un cierre de torneo en donde hagan lo necesario para tener una mejor colocación en la tabla general. Sería muy atrevido y hasta peligroso el decir que se puedan meter al Play Inn, pero en el futbol no hay ecuaciones que sean exactas y mientras exista la posibilidad matemática hay que luchar por ello, hay quienes dices que solo un milagro podría permitirlo, recordemos que en el Alfonso Lastras ya ha habido milagros o qué acaso no hay hasta un gol anotado por Marcelo "El Colo" Guerrero llamado el gol del milagro. Siendo realistas y cuando ese objetivo no solo depende de tus resultados, sino que también de la combinación de los marcadores de otros equipos se ve más difícil y el triunfo ante Santos, no es para creer que ya con eso se pude justificar el mal accionar que se ha tenido en el torneo; pero una de las cosas más bonitas que da el futbol es la famosa revancha y creemos que tanto el cuerpo técnico y los jugadores del ADSL están ante la oportunidad de demostrar de que están hechos y dejar hasta la piel en los siguientes cuatro partidos de los cuales tres son en casa, en el futbol hay que ir en orden y el partido más importante es el que sigue, así que el próximo sábado 5 de abril a las siete de la noche los potosinos deberán de hacer todo lo necesario para quedarse con los tres puntos venciendo al Mazatlán, no hay mañana. Ya ningún partido es fácil y lo visto en el futbol mexicano en donde el último lugar ha llegado a vencer al líder y en donde el octavo lugar ha eliminado al super líder puede ser factor para que la afición local piense que su equipo cierre decorosamente el torneo y aspire a algo mejor.

LOS ASPIRANTES a clasificar directo ya van encaminados a ello, América, Toluca, León, Tigres, Cruz Azul y Necaxa pareciera que ya han sacado algo de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, pero insistimos, el futbol es muy caprichoso y hay que ver que cierres se vienen porque Pachuca y Juárez si están en posibilidades más reales ya que están a tres puntos de Necaxa, "Los Rayos" depende de ellos mismos y hasta ahora han hecho muy buen torneo, a quién se le ve complicado es a Monterrey ya que tienen 5 puntos menos que el sexto lugar y aquí se tendría que dar una combinación de resultados y que otros equipos no sumen, los Regios que están en noveno lugar tienen encima a sus afición y aunque su directiva le ha dado el respaldo a Martín Demichelis ya sabemos que eso es como el aviso de que puede salir antes de lo planeado y en la jornada 15 se viene el clásico Regio y si Tigres lo superan y exhiben la afición exigirá la salida del técnico argentino.

EL DÉCIMO LUGAR es el que más está en disputa, por ahora Pumas lo ocupa, pero Chivas y Mazatlán le pisan los talones con solo un punto abajo y hasta Atlas, Querétaro y ADSL tienen posibilidades, solamente que Pumas aspira a mejorar mínimo un lugar y asegurar Play In.

QUÉ PASA EN CHIVAS que torneo tras torneo tienen que tener el rosario en la mano para poder meterse de panzazo a la disputa del abaratado Play In, que en honor a la verdad no debería de existir ya que solamente promueve la mediocridad, pero bueno, así esta en el reglamento y hay que aprovecharlo. Un equipo con la grandeza que Chivas ha escrito no debería de pasar por esos pasajes tan turbios, la institución lo tiene todo, un estadio espectacular, sus instalaciones son de primera, no se sabe de un mal trato a los jugadores y mucho menos un incumplimiento en pagos, por el contrario, Chivas paga muy bien y por eso mismo no hay excusa. Se dice que Amaury Vergara no tiene interés en el equipo, pero si no fuera así no haría las inversiones que ha hecho, porque Chivas esta en el Top cinco de los equipos con mayor nómina. Se ve más claro que se ha equivocado en la elección de a quién le confiere el club. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com