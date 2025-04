a todo pulso

TAL PARECE que hay a quienes no les agrada que el equipo de esta ciudad gane; comentarios negativos siempre lo ha habido, y los habrá, pero cuestionar que, si ya es tarde la reacción del equipo o que el mal torneo no se borra con esta racha de tres triunfos en casa en los últimos tres juegos, que ya para qué, que así hubieran jugado todo el torneo. Siempre ha habido detractores, cosa natural en cualquier deporte, nadie está obligado a irle al equipo de su ciudad, esto es de gustos e inclinaciones sobre el club de su preferencia, pero de ahí a hacer notar que el ADSL no tiene ya nada que hacer, es como desear la mala surte.

POSIBILIDADES MATEMÁ-

TICAS las hay, claro siempre y cuando se sigan sumando puntos, y de a tres; la diferencia con el décimo lugar que es a lo que más aspiraría el conjunto potosino son dos puntos, pero además hay que tener en cuenta lo que hagan no solo Pumas sino también Chivas y Mazatlán, en fin, la oportunidad se puede dar, pero ADSL primero tiene que hacer su tarea.

EL CIERRE DEL TORNEO cada fin de temporada suceden estas cosas de estar haciendo operaciones matemáticas y ecuaciones de quien gana y quien pierde, de ver quienes ocuparán los cuatro primero sitios, de ver quien es el líder general y desde que existe el Play In ver quienes serán los que lo jueguen, y este condimento extra hace más interesantes las jornadas que restan del torneo, aquí también es en donde nacen los remordimientos de los puntos que se perdieron en el camino y de las oportunidades no aprovechadas.

EL ARBITRAJE siempre será factor fundamental en los resultados de los partidos, históricamente hemos visto que una falla garrafal del silbante ha dejado fuera de competencia a algunos clubes y en ocasiones se favorece o otros, se suponía que con la implementación del famoso VAR se compondría todo, que las determinaciones arbitrales serían más justas y apegadas a lo acontecido, pero no ha sido así, por el contrario el VAR vino a ser una carga más para la tan cuestionada comisión de arbitraje que mientras no tenga una verdadera autonomía se ve muy difícil que mejore. Ya le han movido con ex árbitros que fueron destacados, con administradores de gran cartel, hasta con ex jugadores y no le atinan, pero esto es fácil, dicen por ahí que el que a dos amos atiende, con uno queda mal, imagínense con dieciocho, por eso es importante que los dejen trabajar con libertad y no con compromisos de los que en apariencias siempre hay.

EL TRILLADO TEMA del mundial de clubes ha levantado tanta polémica que ya en algunos casos es hasta polémica barata, se asegura que el poder de Televisa y el América llega a superar a los presidentes de CONCACAF y FIFA, que es tanto el deseo de el señor Azcárraga de asistir al mundial de clubes que movió todas sus influencias para sacar al León; en mi opinión no creo que el grupo Televisa pueda influir en las decisiones de la FIFA y menos de la CONCACAF ya que de así ser, esta confederación los hubiera metido por invitación en lugar del Inter de Miami. Aquí se saca a colación que el famoso tema de Fondo de Inversión que se esta buscando por la Federación Mexicana de Futbol y que ocho clubes no accedieron a firmar ya que la forma del gobierno corporativo que se les planteó por parte de la FMF no los convenció, no es que en definitiva se decidiera no aceptarlo, hay razones por las que estos ocho clubes no firmaron y bien es sabido que el grupo Pachuca y el ADSL fueron los que más cuestionaron el tema en aquella junta de dueños del 13 de diciembre en que renunció Juan Carlos "La Bomba" Rodríguez, pues ya Jesús Martínez Patiño, presidente y propietario del grupo Pacho aclaró que circulan declaraciones que él nunca hizo, que en su momento hablará del tema, que están esperando la resolución del TAS y que esperan que esta sea favorable y León asista al mundial de Clubes, pero nunca hablan de que FIFA ya les había advertido que la multipropiedad no es permitida, de eso tampoco habló. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com