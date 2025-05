a todo pulso

TRONÓ LA BOMBA que el León pensaba que no; y ahora lo más fácil es desacreditar y repartir culpas, se victimizan como si no fueran ellos los causantes de su castigo, a lo mejor y deberían de voltear al interior de su casa y preguntarse porqué la pena no fue para la punta de lanza del Grupo Pachuca ¿no será que “Los Tuzos” hayan elegido jugar ellos en lugar de su hermano menor? Argumentan erróneamente que el reglamento se publicó después de que ellos ganaron la Concachampions, solamente que se hacen los ingenuos y tratan de hacer sentir que ellos no sabían que estaban actuando fuera de lineamiento, hay que recordar que para el Mundial de Clubes de FIFA cada confederación elige quién o quiénes serán sus representantes y cada confederación hace su torneo bajo su reglamento propio y bajo cierta autonomía, pero al pasar a instancias de la parte final de la competencia mundial ya se basan a las reglas que para ese torneo emite la FIFA; un ejemplo muy claro es que en las eliminatorias para el próximo mundial del 2026 todos los países que están buscando su clasificación, no saben como quedará el reglamento final que se utilizará en el mundial 2026, todavía no lo han concluido y por ende aún no se publica, es igual en el Mundial de Clubes, el reglamento se dio a conocer incluso después del sorteo.

ENSUCIAR al club que ocupe su lugar será su salida fácil, tratarán de hacer creer que todo fue maquinado para favorecer al América, yo aquí me pregunto ¿el América es tan poderoso para manipular a la CONCACAF, a la FIFA y al TAS? De todos es sabido que el Tribunal de Arbitraje Deportivo es el organismo final de cualquier controversia en todos los deportes y así como ahora falló en contra del León en otras ocasiones lo ha hecho en contra de FIFA, del Comité Olímpico Internacional, de grandes organismos de diferentes disciplinas, de poderosos clubes, personajes e instituciones, está conformado por un grupo de jueces o árbitros de varios países, considerándolo como la máxima autoridad impartidora de justicia, se sabe que es incorruptible y que sus decisiones son totalmente inapelables. Así que el Grupo Pachuca no se puede curar en salud y pretender que se les reconozca ser víctimas de una injusticia.

MEJOR MOMENTO no tendría la Federación Mexicana de Futbol para aprovechar este acontecimiento en donde su máximo organismo que es la FIFA y el mismo TAS, que indirectamente le ofrecen la oportunidad para meter en regla de una vez por todas las irregularidades que se tienen en el futbol mexicano con la multipropiedad que bien o mal mancha la ya de por sí deteriorada imagen de la de Liga MX, pero como hay directivos de gran influencia seguramente inventaran otra salida en donde digan que en poco tiempo se regularizará esto y al dejar pasar el tiempo todo se olvida ¡¡siente tu liga!!

HOY ARRANCA la liguilla y con ella las esperanzas de ver una parte final del torneo de clausura que sea limpia, que nos brinde espectáculo y que sean partidos entretenidos, la mesa está puesta; nunca ha pasado ni el noveno ni el décimo lugar, siempre del uno al ocho. Toluca vs. Monterrey, “Los Rayados” pasaron sin mostrar un futbol acorde a su plantilla y Toluca como primer lugar jugando muy al estilo de su técnico “Tony” Mohamed que se las sabe de todas, todas. América vs. Pachuca, ahora con esto del TAS se despertó aún más un ya de por sí muy marcado morbo, tiene ese toque que solo el futbol da y para variar la final de la femenil también será entre estas dos instituciones. Cruz Azul vs. León, parece que se tienen todos los ingredientes para ser una gran serie, “Los Cementeros” lograron pasar a la final de la Concachampions y traen el ánimo por las nubes, por su parte al León no le queda otra opción más que tratar de campeonar para tener un gran consuelo. Tigres vs. Necaxa, aquí los regios se la verán difícil ya que “Los Rayos” demostraron que no llegaron a esta fase por obra de la casualidad, tienen en Larcamón un excelente técnico y su plantel ha respondido. Que tengan una excelente tarde.

