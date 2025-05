a todo pulso

ESTARÁ CANDENTE la asamblea de propietarios de los equipos de la Liga MX que se llevará a cabo el 27 de mayo en la ciudad de Toluca sede la FMF, se sabe que en la última reunión de los magnates del futbol mexicano el final no terminó bien, ni quedaron conformes ninguno de los grupos que hay al interior. Los ocho clubes que se negaron a seguir adelante con el proyecto presentado por el Grupo Apollo Global Magagement a través del entonces presidente Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez, en mayor parte son encabezados por Jesús Martínez Patiño del grupo Pachuca; dentro de otras acciones que pedía Apollo Global era erradicar de inmediato la multipropiedad, situación que a Jesús Martínez no gustó. Se entiende que los equipos Pachuca, León, Monterrey, Tigres, ADSL, Toluca Juárez y Guadalajara, no están de acuerdo con el órgano de gobierno para dirigir el fondo de inversión. Se dice que a cambio de los mil trescientos millones de dólares que aportaría este inversor solicitaba un diez por ciento de las ganancias y la creación de una comercializadora que en apariencia unificaría a la Liga MX y la selección nacional, obvio ésta sería manejada por ellos e incluía las transmisiones de televisión, las taquillas, patrocinios, etc., etc.. Hay que agregar que “la Bomba” solicitaba una comisión por el desarrollo del proyecto, no le resultó y mejor renunció. SE TRATARÁ el tema de la citada multipropiedad, que repito, fue uno de los factores que para nada gustó al grupo Pachuca, ahora después de que la FIFA expulsara al León del mundial de clubes, la familia Martínez ha pregonado que no tuvo el apoyo de la FMF, la Liga MX y menos de los clubes, seguramente su líder hará un reclamo como es su estilo; victimizándose y decir que es una injusticia, ya veremos cual es la respuesta del pleno de la sesión o harán mutis.

OTROS TEMAS que normalmente se tratan en esta reunión, es la autorización del reglamento de competencia de la temporada 2025-2026, el calendario de juegos y el inicio del torneo de apertura 2025. Aquí hay que estar atentos al formato que se autorizará ya que recordemos que viene el año mundialista y seguramente el calendario se apretara sustancialmente.

EL ARBITRAJE también será motivo de análisis ya que nadie puede estar conforme con el rendimiento de esta comisión; se incorpora al argentino Horacio Elizondo que ya fue director de los Árbitros en Paraguay, que también en su país ha tenido a su cargo la capacitación de los nazarenos y con basta experiencia como árbitro mundialista, ojalá y no le vaya como a Enrique Osses, el chileno que venía con blasones de haber sido instructor en FIFA y acá no funcionó. Autonomía es lo que requiere esta comisión.

ATLÉTICO DE SAN LUIS parece ya tener director técnico en la persona de Guillermo Abascal Pérez, un español de 36 años que ha dirigido al Basilea de Suiza, al Spartak de Moscú y al Granada de su país, en redes sociales se da por hecho que Abascal será el elegido, aunque el club no se ha manifestado, por lo tanto, aun no es oficial su llegada. Es un candidato del que se sabe poco, pero esto quien lo tiene que evaluar es el área deportiva del club y seguramente ellos tendrán los elementos suficientes para decantarse por él, en caso de que así sea. En cuanto termine oficialmente el torneo de clausura y se abra la ventana de transferencias serán más fuertes los rumores de los movimientos que habrá en el equipo, Jhon Murillo ya se fue, se espera conocer quien más causará baja, hay candidatos que su rendimiento así lo marca, pero también hay jugadores que pueden ser pretendidos por otros clubes, como Eduardo Águila, Juan Manuel Sanabria y hasta Rodrigo Dourado. Por otro lado, la afición está muy atenta para ver que refuerzos llegan; se habla de dos defensas centrales y un delantero centro, la influencia española y brasileña pueden hacerse presentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LAS SEMIFINALES parecen ser justas ya que los 4 primeros lugares están disputando su boleto a la final, atentos al arbitraje. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com