a todo pulso

DE CAPA CAÍDA sigue el Atlético de San Luis que de 30 puntos disputados solo ha conseguido 10, un porcentaje bajo para lo que se esperaba en este torneo de Clausura 2026. Según las declaraciones del director técnico y la directiva el objetivo era calificar a la liguilla, pero ahora se ve muy difícil, ya que si de los 21 puntos que restan se obtiene el mismo porcentaje que han acumulado serían cosechar entre 7 unidades más, con lo cual no le alcanzaría calificar.

ANTE CRUZ AZUL era difícil traer un resultado bueno, ya que sabemos que "Los Cementeros" son ahora uno de los mejores de la Liga y aquí es donde se lamenta no haber aprovechado algunas ventajas que se llegó a tener en otros partidos y también el haber perdido con equipos que venían mal, pero lo que más llama la atención es que al terminar la jornada diez no se haya visto ningún avance futbolístico en el plantel, por el contrario, cada vez se ve un marcado retroceso que nos hace pensar que el torneo ya se perdió, pero en el futbol hay que esperar hasta el final porque luego hay sorpresas y la esperanza muere al último.

LA AFICIÓN está muy molesta, han manifestado su enojo y piden la salida del técnico Guillermo Abascal, pero la directiva potosina parece que se la jugará con el estratega español toda la temporada. Por cierto, el profesor Abascal no se deja ayudar y sus declaraciones que en ocasiones son algo soberbias y trata de decir cosas que no se ve que hayan sucedido en el desarrollo de los partidos. La afición no es tonta y menos se deja manipular por declaraciones fuera de tono, esto, por el contrario, arrecia el descontento y lo veremos en el partido del próximo sábado que se recibe al Pachuca, seguramente abuchearan fuertemente a Abascal.

LOS JUGADORES deben de respaldar a su entrenador, pero no con frases o palabras en sus entrevistas, debe de ser en la cancha con sus actuaciones, podrás tener desaciertos, pero nunca dejar de luchar o bajar la guardia. En los momentos difíciles de un equipo es en donde sus integrantes deben de estar más concentrados y cometer la menor cantidad de errores, saber que en cada jugada están sus futuras renovaciones de contrato o ser pretendidos por otros clubes, pero tal pareciera que no son conscientes de ello y en determinados momentos su rendimiento baja ostensiblemente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LAS CRÍTICAS siempre serán parte de un deportista, entrenador o directiva y se tiene que tener la piel muy gruesa para saberlas absorber, lo que no se vale es ofender o meterse con la persona y ponerles sobrenombres ofensivos, ya que tienen familia a la que también se perjudica emocionalmente, hacer critica al profesional en lo deportivo y hasta ahí.

LOS VISORES del Atlético de Madrid pusieron el ojo en la joven promesa potosina Emiliano Muñoz Meade, que recién cumplió 16 años y ya fue llamado a Madrid para hacer las pruebas iniciales y por supuesto que las aprobó, Emiliano se ha formado en la fuerzas básicas del ADSL desde la categoría sub 15 en donde en 12 juegos anoto 12 goles, en la sub 17 también sobresalió y convirtió buena cantidad de anotaciones, no culminó su participación el la 17, ya que fue promovido a la sub 19 aún con 15 años teniendo participación en casi todos los partidos hasta antes de su llamado al viejo continente. Ya fue convocado la Selección Nacional sub 15 en donde hizo una gira precisamente a España. Sabemos del ADN que tiene en su sangre ya que es miembro de una destacada familia de deportistas. Ahora en la categoría de Cadetes "A" del Atlético de Madrid seguirá su formación y seguramente lo mejor está por venir, El camino es largo y difícil, pero estar en un club de ese nivel nos hace pensar que Emiliano tiene las cualidades para poder seguir avanzado en su desarrollo. Allá tiene de compañero a otro jugador del equipo potosino, Rolando Nájera, que por su edad y talento ya forma parte del Atlético Madrileño que es la antesala del primer equipo. "Los colchoneros" también han promovido a su filial de Canadá a otros jugadores del ADSL. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com