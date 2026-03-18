a todo pulso

LA MULTIPROPIEDAD en la asamblea de dueños que hubo antes de la temporada 2025-2026 se acordó que ahora si no habrá prorroga y se tendrá que cumplir con la venta de alguna de las franquicias que pertenecen a un mismo grupo, ya que es un mandato de la FIFA. Los involucrados en este tema son Orlegui Sports de Alejandro Irarragorri que cuenta con Santos y Atlas, se dice que en Atlas Azteca tiene un porcentaje. Grupo Azteca del controvertido multimillonario Ricardo Salinas Pliego a quién pertenecen Mazatlán y Puebla. Por último, está Grupo Pachuca de Jesús Martínez Patiño que cuenta con "Los Tuzos" de Pachuca y el León. Los tres propietarios se habían defendido a ultranza aplazado la venta de uno de sus clubes en varias ocasiones, incluso vimos que cuando Santos estuvo cerca de la quema del descenso, Alejandro Irarragorri propuso un cambio muy drástico al reglamento de competencia y convenció a la asamblea de desaparecer el descenso y por consecuencia el ascenso; situación que perjudicó fuertemente a la categoría de ascenso a la que elegantemente le cambiaron el nombre a Liga de Expansión y con un muy poco convincente discurso prometieron que con esto se crecería el desarrollo de jóvenes futbolistas y se les ofreció una aportación económica que saldría de las multas que pagan los equipos que técnicamente se vería involucrados a descender.

ATLAS está en un supuesto proceso de venta al empresario José Miguel Bejos, Irarragorri aceptó en una entrevista que efectivamente tenía platicas muy sólidas con Bejos, pero que aún hay propuestas de otros grupos y no puede "apartarle" a ninguno, como si fueran muchos con capital para comprarle. José Miguel Bejos es un buen promotor de varios deportes ya que es propietario de "Los Pericos" de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol y en la Liga Mexicana de Golf es el comisionado, ahora hay que ver que efectivamente se haga la operación, recordemos no sólo es la venta de la franquicia, si no que están los derechos que tienen en el Estadio Jalisco, de ahí que se habla que el costo rebasa los 200 millones de dólares, sólo falta que los dueños autoricen esta transacción.

MAZATLÁN ya fue vendido al empresario farmacéutico Emilio Escalante Méndez que actualmente es propietario del Atlante y para eso compró al Mazatlán, para convertirlo en "Los Potros de Hierro" y con esto volver a la máxima división a uno de los equipos de mayor tradición. La operación ya fue aceptada y creo que mal anunciada porque con esto enterraron a "Los Cañoneros" antes de su muerte, pero para Escalante es lo de manos, quién lo anunció fue la Liga MX y él sólo confirmó lo anterior. Se dice que el nuevo Atlante jugará en el estadio Banorte, pero de manera oficial no se ha anunciado, ahí está el estadio de ciudad de los deportes que quedará libre con el regreso del América a su estadio ¿o acaso lo tomará Cruz Azul?

PUEBLA otro de los equipos de Grupo Azteca, que se sabe está en un mar de demandas por parte de Ricardo Henaine Mezher que fue uno de los anteriores dueños de "Los Camoteros" y que muy mañosamente registro todo lo que huele al Puebla, desde el escudo hasta los sobre nombres de Camoteros, Franja etc., etc.. Henaine fue muy cercano a Mario Marín en su gobierno y contó con todas las facilidades de hacer y deshacer con Puebla lo que quiso, los rumores dicen que también será vendido por Grupo Azteca con la condición de que permanezca en Puebla.

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LEÓN al Grupo Pachuca no le queda de otra que transferir los derechos de esta franquicia, ya intentaron una simulación que la FMF les rechazó porque que era muy obvio que se trataba de seguir manejando los destinos de "La Fiera" y los acuerdos son que verdaderamente desaparezca la multipropiedad, últimamente se habla que el empresario tequilero Arturo Lomelí que actualmente es dueño del equipo Atlético La Paz de la Liga de Expansión, ya ha entablado negociaciones con los Martínez para adquirir el cien por ciento del equipo y por el nivel económico que maneja Lomelí seguramente será aceptado por la asamblea de dueños, ya que al igual que Escalante ya son socios de la FMF. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com