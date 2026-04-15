a todo pulso

COMO CADA fin de torneo las últimas jornadas se ponen interesantes, ya que son muchos los que aspiran a disputar los 3 lugares que restan ya que del uno al cinco parece que ya están adentro, obviamente entre ellos puede haber cambios en cuanto a la posición final, pero difícilmente, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca saldrán de los cinco primeros lugares, del seis al ocho están por ahora Tigres, América y Atlas, pero varios están al asecho y quieren tumbarlos, el León está solo a diferencia de goles de América y de Atlas, a Tijuana lo separa un solo punto y abajo vienen Juárez y Necaxa con 16 unidades, con 15 están Monterrey, Atlético de San Luis y Querétaro, ya con muy pocas posibilidades porque tendrían que cerrar con resultados perfectos y que los que están arriba de ellos no sumen, cosa muy difícil, los que ya no aspiran a nada son Puebla, Mazatlán y Santos, estos tres últimos equipos parece que no le interesan a sus propietarios; lo de Mazatlán está cantado, lo enterraron antes de que se muriera en una muy mala estrategia de anunciar su venta con tanta anticipación, ahora hasta ofrecen que en su próximo partido en contra de Querétaro la entrada general costará cinco pesos, sí, leyó usted bien, cinco pesos, han de creer que a la afición todavía les interesa verlos, yo creo que ni con torta y refresco gratis los van a ir a ver.

QUÉ DIFERENTE sería que en la parte baja de la tabla también hubiera competencia si existiera el descenso, Santos, Mazatlán y Puebla estarían en una férrea lucha por buscar su permanencia, pero el efecto Irarragorri ha tenido beneficios para estos clubes y sólo pagarán una multa. Aquí hay temas que se discutirán en la asamblea de dueños del mes de mayo, ya que sabemos que Mazatlán ya será Atlante y al parecer Puebla también cambiará de dueño, de ser así, ¿arrancarán de ceros en la porcentual?, ¿Quiénes pagarán la multa? los nuevos dueños o los entregan sin adeudos. De acuerdo a los estatutos de la FMF quien adquiere los derechos de una franquicia adquiere también las obligaciones en general.

LA VENTA de los otros involucrados en la multipropiedad son el León y Atlas de los que se dice hay varios tiradores de buen capital, a estos dos clubes se les acaba el plazo y se supone que tiene que cambiar de propietarios sí o sí, haber si no salen con otra prórroga y nos dan atole con el dedo como acostumbra Doña Fede.

LA SELECCIÓN nacional en pocos días dará a conocer la lista final de los elegidos por Javier Aguirre que está esperando ver cómo evolucionan varios jugadores que están saliendo de lesiones, unos que eran considerados por "El Vasco" ya no tienen oportunidad tal es el caso de Ángel Malagón y Julián Araujo; otros como Santiago Giménez y Marcel Ruiz están haciendo todo su esfuerzo para subirse a lista, pero hay que ver cómo avanzan en lo futbolístico al igual que Edson Álvarez que parece estar amarrado. Como siempre habrá polémica por el que no sea convocado y por algunos que sí lo sean, todos estamos atentos al caso de Armando "La Hormiga" González que sin lugar a dudas tendría que estar, pero ya pronto lo sabremos.

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SE COMPUSIERON las cosas en las dos ultimas jornadas para el ADSL, en estas difíciles salidas Raúl Chabrand logró que su equipo sumara cuatro de seis puntos además de dejar buen sabor de boca a los aficionados; siempre será difícil que un técnico interino repita, la confianza y la oportunidad para alguien sin trayectoria en la máxima división no es común, aquí habría que ver como termina el torneo y ya al final hacer un profundo análisis para ver si se le da seguimiento.

LA CUARTA edición de la Copa Atleti se llevó a cabo en la semana de pascua con la participación de 368 equipos en 21 categorías y con la presencia de clubes de 18 estados de la república. Saludé con gusto a Michael Orozco que estuvo al frente de un club local y lo reforzó con niños de su academia de Anaheim California en donde radica desde su retiro como futbolista profesional. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com