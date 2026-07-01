a todo pulso

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MÉXICO nos llena de ilusión, después de su extraordinario triunfo ante Ecuador. Todo el país estamos emocionados ya que el Tri ha jugado de manera excelente, a pesar de que se habló mucho que la nomina de Ecuador era sumamente mayor a lo que están tazados los jugadores nacionales que militan en Europa; pero siempre se ha sabido que las nóminas no juegan, Javier Aguirre nos ha demostrado que los años y el camino recorrido si da experiencia y él lo ha trasladado al terreno de juego con su sistema que en ocasiones criticamos, pero él, con calma, sabiendo ha donde va ha sido cauto e inteligente y sobre todo ha sacado lo bueno de cada elemento, pero falta lo mejor, ahora a esperar a Inglaterra o a República del Congo, que si los pronósticos no fallan tendrán que ser los ingleses, pero lo hemos venido comentando, si quieres trascender te tienes que imponer ante el que sea, este triunfo sigue llenando de confianza no solo a los jugadores y al cuerpo técnico, si no que a todo el país entero. Julián Quiñones se ha convertido en ese baluarte en la delantera que acompañado de Raúl Jiménez le han respondido al "Vasco". Quien merece mención especial es Gilberto Mora que no respeta rivales y tiene un descaro como si fuera un experimentado jugador, la madurez del chamaco es asombrosa.

EL RESULTADO de la selección nacional deja una sensación que pocas veces se nos presenta, México desde un inicio entendió que no se trataba de mandar mucha gente al ataque, que con un juego como lo ha venido haciendo le daría resultados y así fue, ahora Aguirre no reculó al irse al frente, los mismos jugadores quisieron ir por más y con un gol de Raúl Jiménez logró darnos a todos tranquilidad para disfrutar del encuentro.

LA CRÍTICA a la Federación Mexicana de Futbol fue muy recalcitrante cuando se le dio el nombramiento a Javier Aguirre y en apariencia se "desperdició" la gran oportunidad de contratar a Marcelo "Loco" Bielsa, incluso un pequeño grupo de dirigentes encabezados por Jesús Martínez aseguró haber hablado con el DT argentino y que estaba dispuesto a venir a dirigir a la selección mexicana siempre y cuando se le cumpliera una larga lista de caprichosas condiciones. Afortunadamente la cúpula de la FMF no escucho al dueño del grupo Pachuca y tampoco se dejó llevar por las muchas críticas de los medios y algunas televisoras que acusaron de conflicto de intereses la contratación del "Vasco" Aguirre. Pues ahí está que lo que analizaron del "Loco" resultó cierto; si bien es verdad que Bielsa es una persona que sobresale en el medio del futbol mundial, también es cierto que a nivel selecciones no pudo dar buenos resultados en el Mundial del 2002 en Korea-Japón en donde los argentinos fueron eliminados en la primera ronda a pesar de tener grandes jugadores. En 2007 llegó a Chile para hacerse cargo de su selección, pidió le remodelaran el complejo deportivo de la ANFP de aquel país y muchas cosas más, en el mundial de Sudáfrica 2010 pasó la primera ronda y fueron eliminados por Brasil cuando contó con la mejor generación de todos los tiempos de Chile. No todo es malo, Bielsa fue campeón olímpico con Argentina y campeón de la Copa Libertadores con Chile, tuvo buen paso por el futbol inglés, pero hace tiempo que no figura, la prueba está que con Uruguay sobresalieron más sus problemas de vestidor, que, como él dice, potenciar ese gran plantel. Tremenda salvada que nos dimos al no traerlo a México.

LAMENTABLE lesión sufrió Joao Pedro en el partido de preparación ante Querétaro, contrario a lo que se mencionó en redes sociales, Joao Pedro se lesionó sin que hubiera contacto con algún jugador rival, fue en un giro que hizo y ahí vino la desagradable contusión que ocasiona la ruptura de ligamentos en su rodilla derecha; ya debió haber sido intervenido quirúrgicamente por el doctor Ángel Gutiérrez en su clínica de Guadalajara, sabemos que Joao es un jugador muy disciplinado y entregado a su profesión y seguramente estará regresando para el torneo de clausura de 2027, deseamos que su recuperación sea de lo mejor para seguir disfrutando de sus goles.

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