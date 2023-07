Aarón Cañarte cree que Ecuador debe aprender de México para elevar nivel de las MMA

El peleador ecuatoriano Aaron Cañarte, uno de los talentos latinoamericanos más prometedores de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), consideró este domingo que su país debe aprender del profesionalismo con el que se trabaja en México para elevar el nivel de este deporte.

"En Ecuador no hay una base. Yo creo que eso es lo que nos falta, una base y un infraestructura para saber cómo trabajar y saber cómo sacar peleadores adelante. También aquí los entrenadores tienen más contactos", explicó a EFE el nacido en Guayaquil hace 26 años.

Ecuador vive una explosión de las MMA en los últimos años, en los que Marlon 'Chito' Vera y Michael Morales han sido los representantes del país en al UFC, la máxima empresa de este deporte en el mundo, y Cañarte, que debutará el próximo 15 de julio en ONE Championship, la principal compañía asiática.

A pesar del buen momento que vive esta disciplina en la nación sudamericana, Cañarte admitió que peleadores como él y Morales deben dejar su país y mudarse a países como México.

Cañarte y Morales dejaron Ecuador para mudarse a Tijuana, ciudad fronteriza de México, para entrenarse en el Entram Gym, en donde son pupilos de Raúl Arvizu.

"En México hay peleadores de UFC de diferentes pesos con los que puedes entrenar. Aquí aprendo a trabajar a ser más profesional, cuidar mi alimentación, entrenar fuerte, entrenar dos veces al día o veces tres. Es lo que no hacía en Ecuador. También salí de mi zona de confort", añadió el peleador que está invicto en 10 combates.

La preparación y conocimientos adquiridos en México le permitieron a Cañarte fichar por ONE Championship, en la que el 15 de julio se enfrentará al kirguís Akbar Abdullaev, invicto en nueve combates.

El plan de Cañarte es conseguir en los próximos cinco años uno de los títulos de ONE Championship para confirmarse como una realidad en las MMA.

"Describo mi estilo como agresivo, me gusta mucho el striking. Inicié con el muay thai, entonces yo creo que ahora viene a perfeccionarlo, también mi boxeo, el jiu-jitsu. Siempre me he enfocado por tratar de no llegar a las decisiones y terminar mis peleas por nocaut o sumisión", sentenció el ecuatoriano.