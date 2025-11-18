Aaron Rodgers evaluará jugar contra Bears a pesar de lesión en muñeca

PITTSBURGH (AP) — El quarterback de Pittsburgh, Aaron Rodgers, podría tener la oportunidad de despedirse de uno de sus lugares favoritos después de todo.

El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, dijo el martes que existe la posibilidad de que Rodgers aún puedan jugar el domingo cuando los Steelers visiten Chicago a pesar de una fractura en la muñeca izquierda.

Rodgers se lesionó la muñeca no lanzadora al final de la primera mitad de la victoria de Pittsburgh 32-14 sobre Cincinnati el domingo. Aunque Tomlin dijo que Rodgers quería regresar, el cuatro veces MVP permaneció en el vestuario para ser evaluado mientras el suplente Mason Rudolph ayudaba a los Steelers, líderes de la AFC Norte, a ganar y colocarse con marca de 6-4.

El veterano de 41 años, quien es el jugador activo más veterano de la NFL, no necesitará cirugía en la muñeca. No practicará el miércoles. Lo que suceda después dependerá de cómo Rodgers se adapte a la férula que usará y cómo eso impacte su capacidad para operar normalmente.

Tomlin no espera que la tolerancia al dolor sea un problema, aunque Rodgers tendrá que demostrar que puede protegerse.

Rudolph, quien reemplazó de manera competente en la segunda mitad a Rodgers en el triunfo sobre Cincinnati, será titular con Pittsburgh, líder de la AFC Norte (6-4), cuando enfrente a los Bears, líderes de la NFC Norte (7-3), si Rodgers no puede.

Rodgers tiene una larga historia con Chicago, que se remonta a su exitosa etapa en Green Bay al principio de su carrera. Tiene un récord de 11-1 como titular en Soldier Field y una vez proclamó famosamente que "poseía" una de las franquicias más antiguas de la NFL.

Tomlin desestimó la idea de que el dominio de Rodgers sobre los Bears influya en si juega o no.

"Aaron siempre quiere jugar. El oponente no tiene nada que ver con eso", dijo Tomlin. "Es su amor por el juego de fútbol americano".

Tomlin no tiene seguro de en qué momento Rodgers sufrió la lesión, aunque las cámaras captaron a Rodgers sujetándose la muñeca después de un lanzamiento en segunda oportunidad al fondo de la zona de anotación con Pittsburgh avanzando al final de la primera mitad. Rodgers fue golpeado al final de la jugada, aunque permaneció y lanzó un pase incompleto a Roman Wilson.

Rudolph completó 12 de 16 pases para 127 yardas y un touchdown contra los Bengals y practicará con los titulares hasta que Rodgers regrese, cuando sea que eso ocurra.

Tomlin a veces ha permitido que los jugadores veteranos se pierdan una semana completa de práctica y luego jueguen el domingo. El exquarterback Ben Roethlisberger pasó una semana en la lista de COVID-19 en 2021, pero fue autorizado para jugar la noche antes de una visita a los Chargers de Los Ángeles.

La incertidumbre de cómo afectará la férula a Rodgers significa que no se le dará esa concesión. Tomlin dijo que el equipo necesitará ver cómo afecta la "funcionalidad" de Rodgers antes de decidir si puede jugar.

Cuando se le preguntó qué tipo de aporte tendrá Rodgers, el entrenador en jefe con más tiempo en la NFL se rio.

"Es su cuerpo, así que ciertamente será parte de la discusión", dijo Tomlin.

Rudolph ofrece a Pittsburgh una opción confiable. El jugador de 30 años, ahora en su segunda etapa con los Steelers tras un largo período principalmente como suplente de 2018 a 2023, ganó memorablemente tres juegos como titular al final de la temporada 2023 para ayudar a los Steelers a llegar a los playoffs.

"Ha demostrado a lo largo de su tiempo aquí que es capaz de entrar y jugar un fútbol ganador para nosotros", dijo Tomlin. "Y eso no es una tarea fácil".