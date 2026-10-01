Abandona CR7 concentración de Portugal

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Cristiano Ronaldo abandonó el campamento de entrenamiento de Portugal el miércoles, horas después de que el técnico Jorge Jesus dijo que el astro no sería titular en el partido del jueves contra Dinamarca en la Liga de Naciones.

El delantero señaló que "a su debido tiempo" le "dirá al pueblo portugués la verdad sobre las razones" detrás de su salida.

"Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la federación portuguesa de fútbol, decidí abandonar el campamento de entrenamiento de la selección nacional", dijo en Instagram, y añadió que siempre se ha "dedicado" al equipo.

"Ahora es el momento de desearle buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros, sin excepción", declaró. La federación portuguesa se limitó a señalar que Cristiano dejó la concentración y que la preparación del equipo continuaría con los 24 integrantes restantes de la convocatoria.

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"Toda la delegación sigue plenamente concentrada en los próximos compromisos de la selección nacional y en alcanzar nuestros objetivos", indicó la federación.

Jesus indicó en la conferencia de prensa previa al partido que no tenía previsto poner de titular a Cristiano, pero descartó la idea de que hubiera una disputa entre ambos. Agregó que todos los jugadores saben que el entrenador toma las decisiones, y que Cristiano le dijo que acataría cualquier elección que él hiciera.

El técnico agregó que "las reglas son las mismas para todos" y que Gonçalo Ramos sería titular en punta contra Dinamarca si todo salía según lo previsto.

Máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino con 146 tantos y en busca del hito de los 1.000 goles en su carrera, no jugó el domingo en la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega. Desde entonces no ha entrenado con el resto del grupo, lo que desató rumores generalizados sobre una posible disputa con Jesus.

El técnico había dicho que el delantero del club saudí entrenaría con normalidad con el resto del plantel el miércoles, pero el jugador terminó por abandonar la concentración tras las palabras del entrenador durante la conferencia de prensa.

Cristiano, de 41 años y autor de 979 goles en su carrera, había dicho recientemente que esta temporada de la Saudi Pro League probablemente sea la última de su carrera profesional. Jesus, quien dirigió a Cristiano alrededor de un año en Arabia Saudí, afirmó que el jugador no se negó a entrenar después de haber sido dejado en el banquillo.

"Parece que hubo un problema entre nosotros, pero no hubo ningún problema", sostuvo Jesus. "Yo soy quien toma las decisiones y todo el mundo lo sabe".

Jesus reconoció que le había dicho a Cristiano que probablemente jugaría contra Noruega, pero cambió de opinión debido a las circunstancias del partido.

Dijo que fue un error enviar a Cristiano a calentar durante tanto tiempo y luego no utilizarlo. Jesus añadió que "cualquier jugador" se molestaría por eso. Pero Jesus no se disculpó por decirle a Cristiano que probablemente jugaría.

"Puedo prometer lo que quiera, soy el entrenador", dijo Jesus. "Ningún jugador tomará jamás una decisión por mí".

Jesus dijo, sin embargo, que alguien con la jerarquía de Cristiano merecía un tipo de atención diferente por parte de los entrenadores "por su carrera y su historia en el fútbol".

El técnico reconoció que le había dicho a Cristiano que probablemente jugaría contra Noruega, pero cambió de opinión debido a las circunstancias del partido.

Dijo que fue un error enviar a Cristiano a calentar durante tanto tiempo y luego no utilizarlo. Jesus añadió que "cualquier jugador" se molestaría por eso.Pero Jesus no se disculpó por decirle a Cristiano que probablemente jugaría.