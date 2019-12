Abejas de León cae y sus jugadores se pelean en la banca

Juan Manuel Esteva y Jordan Washington, ambos jugadores de Abejas de León de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), se enfrentaron a golpes, luego de terminar el primer cuarto del partido del jueves por la noche ante los Soles de Mexicali.

En el video de la transmisión del juego, se puede apreciar como los dos elementos discuten cuando llegan a la banca. Posteriormente uno empuja al otro y luego comienzan a intercambiar golpes, mientras forcejear.

Esteva, según reportes de medios locales, terminó expulsado del encuentro.

La directiva de la escuadra lanzó un comunicado en el que anunciaba la suspensión interna de ambos jugadores aunque, precisamente, el informe no tiene el nombre de los jugadores involucrados y no va firmado por ninguna persona.

La LNBP aún no ha mencionado si habrá sanciones para los jugadores de Abejas, que ayer perdieron el encuentro a ante los Soles de Mexicali.