Abogado de Renato Ibarra abandona el caso

Renato Ibarra se quedó sin defensa legal por el caso en el que habría lesionado a su esposa, Lucely Chalá, y su cuñada, Karen Chalá, y por el que se mantiene en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tlalpan, desde el jueves por la noche.

"Ya no seremos nosotros quien tome su caso", sostuvo Mark Pérez, abogado que en un inicio defendería el caso del futbolista del América.

Pérez pasó la mayor parte del viernes en la Fiscalía, donde se encuentra Ibarra, hasta que aproximadamente a la seis de la tarde salió y ventiló la noticia.

El abogado no dio más declaraciones y luego se subió a una camioneta. "Fue un problema familiar que tuvieron (las hermanas Chalá y Renato Ibarra)", sostuvo Renato Chávez, abogado de la esposa y cuñada del futbolista del América. "No hemos hablado sobre algún acuerdo".

Ibarra se mantiene detenido en la Fiscalía de Tlalpan hacia la noche de este viernes.