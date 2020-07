Abogados revelan las razones de las denuncias a Ana Guevara

El caso que comenzó con un conflicto de licitación entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dirigida por Ana Gabriela Guevara, y la empresa proveedora de alimentos, Cimsa, se ha dividido en cinco aristas.

Jesús Chaín y Rafael Sánchez Cano, representantes legales de la compañía, desmenuzaron los puntos en los que ha derivado la disputa y, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, justificaron la extensión en la falta de respuesta de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV).

1.- Desaparición forzada

El 27 de marzo, se denunció la desaparición de un elemento de seguridad que, presuntamente, formó parte de la presión ejercida sobre Carlos Solórzano (propietario de Cimsa) para que aceptara dar a Ana Guevara un "moche" de dos y medio millones de pesos.

De acuerdo con Chaín, la operación para intimidar al empresario fue encabezada por Armida Ramírez Corral, a quien identifica como colaboradora cercana de la directora de la Conade y comadre de Verónica Hernández, fiscal de Veracruz.

"Junto con policías del Estado, el 25 de marzo, Armida se presentó en la residencia de nuestro cliente para pedirle el moche, a lo que, por temor, el señor Solórzano accedió; nos pidió prestadas nuestras oficinas para que ahí se entregara el dinero que iría a la señora Guevara y así sucedió. Se presentaron dos comandantes, solo uno bajó de la camioneta y firmó con el apellido Corona. Ahora, sabemos que su nombre real es Edgar Flores y está relacionado con Armida", contó.

Dos días después, este hombre fue declarado "desaparecido" y, de su acompañante, no hay registro. Según el relato, fue la propia Armida quien reveló a los abogados que dos personas asistirían a recoger la cantidad acordada.

"Armida Ramírez habló en plural y existen pruebas de ello. Ella tiene que declarar quién es el otro sujeto", complementó Rafael Sánchez, al tiempo que se quejó de la nula acción de la FGEV.

2.- Tentativa de homicidio

El 17 de junio, Jesús Chaín denunció ante la FGEV un atentado en su contra siete días atrás (10 de junio) mientras viajaba en su automóvil. Instantes antes de la balacera, comenta, vio a Armida en un vehículo con movimiento sospechoso, así que dio la vuelta para seguirla.

Poco después, proveniente de cinco autos, inició un tiroteo que duró varios minutos y del cual salió ileso. Interpuso la demanda, aunque, asegura, se ha ocultado información y hasta videos proporcionados por restaurantes ubicados en frente del hotel City Express.

Chaín le atribuye el supuesto atentado a que, el 1 de junio, declinó un soborno del subdirector general de la Conade, Sergio Monroy, que incluía 10 millones de pesos e información para "hundir a Ana Gabriela Guevara" a cambio de dejar atrás las acusaciones.

3.- Extorsión, amenazas y cohecho

Ante la negligencia de la autoridad local, Chaín y Sánchez Cano optaron por llevar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México. Ahí, se dio una explicación detallada de cómo se extorsionó a Carlos Solórzano.

Además, se acusó al órgano rector del deporte de manipular -mediante Armida- firmas para desligarse del contrato que lo vinculaba con Cimsa y por ende lo hacía su acreedor, al no haber cumplido el tiempo establecido.

"Esos papeles los firmó Armida Ramírez, tan es así, que hay un WhatsApp en el que ella dice que lo hizo", señaló Rafael Sánchez, quien se dijo satisfecho con el proceso de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos: "La FGR ya solicitó a la Conade que mande la licitación para la asignación del contrato de alimentos y la documentación para demostrar si las firmas corresponden a las del apoderado legal, que era en ese entonces Carlos Solórzano".

4.- Ratificación de homicidio en grado de tentativa

Una vez más, debido a que no hubo movilización en la Fiscalía de Veracruz, los litigantes acudieron a la FGR, donde expusieron su situación para que, desde ahí, se le exija a la FGEV indagar y esclarecer el presunto atentado contra la vida de Jesús Chaín.

5.- Corrupción, ante la SFP

Aunque hace algunos días la Secretaría de la Función Pública negó que fuera a reunirse con Jesús Chaín y Rafael Sánchez, este último confirmó a este diario que el órgano presidido por Irma Eréndira Sandoval ya está al tanto e investiga los actos de corrupción que involucran a la Conade y a sus dirigentes.

Por ahora, de acuerdo con la parte acusadora, éste es el panorama. Incluso, Chaín lanzó un desafío: "Si Ana tiene las armas para demostrar que lo que decimos no es cierto, que comparezca".