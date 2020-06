Abraham Ancer finalizó segundo en RBC Heritage

Se le fue la oportunidad a Abraham Ancer de conquistar su primer título dentro del PGA Tour y para México en más de 40 años. La experiencia de Webb Simpson, quien firmó una tarjeta de 22 golpes bajo par, fue vital para quedarse con el título del RBC Heritage. El tricolor tuvo la oportunidad de forzar el desempate, pero se quedó corto con -21.

Fue un domingo muy movido para Ancer y para su compatriota, Carlos Ortiz (-12), ya que la ronda se suspendió en el comienzo de su participación por más de dos horas. A pesar de la pausa, todos los jugadores concluyeron su participación.

Ancer jugó sin errores, sin bogeys en la caminata de los 18 hoyos. El mexicano firmó una tarjeta de 65 golpes; sin embargo, Simpson firmó 64 y le arrebató el trofeo al tamaulipeco. Abraham rozó los orificios para apuntarse más birdies; las bolas no cayeron. Al tricolor se le notó la frustración por esos suspiros sobre el green.

Todavía, en la bandera 18, llegó con opciones para alargar el certamen, no le alcanzó. El estadounidense se llevó el premio de un millón 278 mil dólares; el tamaulipeco, 773 mil 900. Con este resultado, se mantiene la sequía de títulos de mexicanos dentro del PGA Tour. El recuerdo se quedó con Víctor Regalado, en 1978. Ortiz también comenzó la jornada con posibilidades de ganar; no fue un buen día para el tapatío. Charlie tiró 73 impactos y el torneo, disputado en Harbour Town, en Carolina del Sur, con -12.