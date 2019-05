Abraham Ancer va por su segundo Major

El mexicano Abraham Ancer se alista para disputar su segundo Major como profesional. Después de disputar The Open en 2018, el tamaulipeco estará en el PGA Championship, a jugarse en Bethpage Black Course.

El tricolor tuvo un sabor amargo al quedarse a unos lugares de clasificar al Masters, mas tendrá oportunidad de demostrarse en el segundo torneo grande de la temporada, que arranca este jueves, deseado por el resto del field, incluidos Tiger Woods, tetracampeón del certamen, y Brooks Koepka, monarca defensor.

Ancer se ubica en la posición 62 del ranking mundial, en la campaña, el golfista registra dos Top 10s y seis Top 25, en 17 torneos jugados, para un total de un millón 220 mil dólares en premios, que lo mantienen en el sitio 58 de la FedEx Cup. La actuación más destacada, a pesar no cerrar entre los mejores 10, fue en THE PLAYERS Championship, considerado como el "quinto Major", en el que se ubicó líder por un par de hoyos, pero su cierre lo bajó al doceavo lugar.

La temporada pasada, el tamaulipeco, de 28 años de edad, tuvo su primera experiencia en un Major en The Open Championship, mejor conocido como el Abierto Británico, en el que no pasó el corte. Esos nervios de debutar en una de las competencias más emblemáticas a nivel mundial quedaron ahí, además de que regresará el próximo mes para mejorar su rendimiento.

El PGA Championship tenía la fama de ser el último "grande" de la campaña, más el circuito modificó su calendario y, en lugar de jugarlo en agosto, decidió pasarlo a mayo. The Open y el US Open se disputan en junio y julio, respectivamente.

Ancer parte este jueves para la primera ronda a las 7:46 horas tiempo del Centro de México; compartirá grupo con Casey Russell y Luke List en el Bethpage Black Course, en Nueva York.